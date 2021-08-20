Как правильно заедать стресс

В этом году каждый из нас испытал сильнейший стресс. И как бы часто мы ни медитировали (занимались йогой, делали дыхательные упражнения, произносили аффирмации - нужное подчеркнуть), факт остается фактом: малейшее изменение привычного образа жизни - серьезная нагрузка для организма. Что уж говорить о его реакции на чрезвычайные ситуации? Неудивительно, что через месяц-другой после начала пандемии даже ЗОЖ-богини со стажем неожиданно обнаружили пару лишних килограмм на талии. А значит, пришло время задуматься, хорошая ли это идея - делать вид, что стресс для слабаков? Или все-таки стоит признать, что проблема коснулась и вас, и научиться с ней справляться?

"Длительное психоэмоциональное перенапряжение вводит человека в состояние хронического стресса, - объясняет Людмила Селедцова, врач-диетолог и специалист по нутригенетике клиники эстетической медицины Aging Control. - И если ничего с этим не делать, можно столкнуться с неприятными побочными явлениями. Первая реакция организма - повышение уровня кортизола. В результате мы становимся нервными, дергаными, появляются проблемы со сном и либидо. В некоторых случаях изменяется весь стероидный профиль, так как у кортизола и половых гормонов один "предшественник". Вес может сначала снижаться, а потом компенсаторно увеличиваться. Причем увеличиваться совершенно непропорционально потребляемым калориям! И даже соблюдение принципов правильного питания не гарантирует, что лишние килограммы не появятся. Кстати, не редкость при повышенном кортизоле и возникновение растяжек".

Как видите, не стоит удивляться, если ваш режим питания и тренировок не изменился, а объемы продолжают увеличиваться. И уж тем более не стоит отказываться от еды вовсе. "Рацион должен быть сбалансированным и адаптированным для противостояния действию стрессоров, - объясняет Наталия Гончарова, президент Европейского нутрициологического центра. - Чтобы получать все необходимые питатель- ные вещества - а это белки, витамины групп В, С, Е и А, - нужновключить в рацион богатые ими продукты: молоко, печень, яйца, икру, вареные зеленые листовые овощи, пшеничные отруби. Белки необходимы для обеспечения многих процессов жизнедеятельности организма, в том числе для образования белков плазмы, ферментов, гормонов, антител, хромопротеидов (гемоглобина) и других биологически активных соединений. При этом белки животного происхождения оказывают более выраженное действие: ускорение обмена веществ при их приеме наступает через 1,5-2 часа и продолжается еще спустя 6-7 часов после еды".

Однако не всегда корректировки питания бывает достаточно. Ведь если стресс был затяжным, в организме произошли и другие изменения. "Очень важно проверить уровень таких микронутриентов, как магний, кальций, железо, витамин D, витамины группы В (В12, В9), витамин С, - на- поминает Константин Карузин, спортивный врач, нейрохирург и сооснователь марки Bioniq. - Повышенный уровень адреналина, кортизола и некоторых других гормонов приводит к сужению кровеносных сосудов и повышению артериального давления, развивая воспалительные реакции сосудистой стенки. Также стресс может стать стартовым звеном в нарушении обмена липидов, что в некоторых случаях приводит к атеросклерозу. Поэтому контролировать уровень триглицеридов в крови просто необходимо".

И конечно, не стоит забывать про тренировки. "В древние времена в ответ на внешнюю угрозу (скажем, встречу с хищным зверем) происходила быстрая мобилизация ресурсов организма, - напоминает Наталия Гончарова. - Синтез кортизола увеличивался, но за этим неизбежно следовала физическая нагрузка: нужно было либо убегать, либо биться. Поэтому сейчас при стрессе необходимо повысить активность, чтобы утилизировать стрессовые гормоны. Особенно в этом смысле полезно кардио". Итог простой: слушайте свой организм и, если ему нужны помощь и поддержка, немедленно их ока- зывайте. Тем более что делать это совсем несложно!

Bazaar