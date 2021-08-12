Самые жадные знаки Зодиака

Мотовство и расточительность присущи далеко не каждому знаку Зодиака. В звездном царстве существуют представители, чья жадность зашкаливает и щедрость для них - ни что иное как непозволительная роскошь.

Жадность - один из негативных факторов, который не стоит сбрасывать со счетов. Подавляй врожденные качества, борись с ними, но все равно через какое-то время данное природой качество возьмет верх над обстоятельствами. Гороскоп алчности, меркантильности и скупердяйства укажет пальцем на самых жадных, расчетливых и ненасытных представителей зодиакального круга.

12 место: широкая душа

К Стрельцам нет никаких претензий. Ведь они - самые щедрые представители зодиакального круга. С ними даже бесполезно бороться, они все равно найдут кому помочь: и голодающего накормят, и нищего приютят, и жадного пригреют. Ну любят Стрельцы покровительствовать и помогать, конечно, не просто так, а за улыбку и искреннее "спасибо". Собственно поэтому деньги любят Стрельцов и каждый раз сами стремятся попасть им в руки.

11 место: искренний транжира

Практически в конце списка, что собственно очень хорошо, расположились представители Водолея. Эти люди не просто великодушны по отношению к другим, они - самые настоящие транжиры. Главный приоритет для них - сделать так, чтобы угодить и обрадовать любимых родственников, близких друзей и коллег. Они очень заботливы, внимательны и предусмотрительны, особенно к желаниям окружающих. Лишь легкий намек о своей мечте и Водолей, естественно, в тайне от вас бежит скорее ее исполнять.

10 место: любит появляться эффектно

Кому как ни Львам известно все об эффектности, роскошности и грациозности. Представители этого Знака никогда не оставят без внимания и дарят дорогие подарки своим близким. Лишь малознакомые люди могут увидеть в лице Львов прожженных скупердяев. Однако если вы сумеете развеселить и понравиться царю астрологического круга, то он непременно потратит деньги и на вас. Львы покупают все, что сияет, блестит и приносит им удовлетворенность. Часто думают, что купить можно все и всех.

9 место: корыстен и хитер

Расточительные Овны расположились на 9 месте. Типичные представители этого Знака щедрые, но практичные люди. Овны умеют вкладывать свои деньги на перспективу. Другими словами они инвестируют в межличностные отношения. Если в вашей жизни есть активный Овен и он не скупится на подарки, всегда дает в долг и материально помогает - будьте уверены, он видит в вас потенциального кандидата, с которым уже давно заключил взаимовыгодные деловые отношения. Овен спустит все деньги на человека, если будет уверен, что рано или поздно он ему пригодится.

8 место: если только за чужой счет

Весов можно смело назвать щедрыми людьми, но есть одно НО: они любят спускать чужие деньги. Весы с радостью купят вам хоть место на Луне, если вначале найдут себе спонсора. Весам не составит труда попросить денег у родителей, друзей, любимого человека или соседей по площадке, для своих гулянок и развлечений. Самое главное, чтобы потом не пришлось отдавать.

7 место: позер

Для Скорпионов щедрость - это удачная возможность показать себя с хорошей стороны. Главное, чтобы знакомые по достоинству оценили их бюджет, новый ремонт, роскошный интерьер, выгодную работу и вообще их состоятельность. Но как только Скорпионов настигают материальные проблемы. Они как-то сдуваются и пропадают из поля зрения. Все дело в том, что Скорпионам претит сама мысль о том, что где-то в обществе можно показаться без денег.

6 место: нужны зрители

Близнецы пока еще не определились скупые они или щедрые. Об этом знаке известно лишь то, что для проявления щедрости его представителям нужны зрители, публика и желательно закадровые аплодисменты. Близнец может откровенно зажать для вас сто рублей, если вы попросили об этом наедине. Обращайтесь к ним за помощью, когда на них смотрит много человек. Вот тогда они будут готовы выложить последние деньги из своего кошелька, обсыпать вас с ног до головы комплиментами и купюрами и отправить вас на такси до соседнего дома.

5 место: все сложно

Рыбы находятся четко посередине. С ними все так сложно. Ведь они могут быть скупыми до слез и щедрыми до такого же состояния. Во главе угла стоит вовсе не материальное положение Рыб, а их настроение. При этом невозможно вычислить, когда их настроение будет из разряда "сегодня я куплю тебе все, все небо, звезды и моря", а когда "ничего у меня не проси". Рыбы обожают конкретику. Поэтому четко, ясно, доступно и без всяких стеснений нужно говорить им прямо о своих желаниях. Будьте уверены, если у Рыб есть деньги, то они обязательно сделают вам дорогой и приятный подарок.

4 место: наемник

Тельцы просто обожают, когда деньги тратят исключительно на них. При чем они совершенно этого не стесняются. Женщины и мужчины берегитесь, среди представителей этого знака много содержанок и альфонсов. У них даже есть определенная тактика: несколько раз они готовы спустить шальные деньги на вас, чтобы после без стыда и стеснения использовать вашу безлимитную кредитку. Впрочем, в случае серьезных материальных проблем, Тельцы встанут на вашу сторону, всегда придут на помощь, защитят и оплатят, что уравнивает всех их недостатки.

3 место: все в дом

Раки живут для себя и тратят деньги исключительно на необходимые и действительно ценные вещи. С друзьями и близкими людьми они достаточно прижимисты. Главный ориентир для Раков - это покупка вещей для дома и собственного уюта. Поэтому ждать роскошных подарков и открытых жестов от них не стоит. Предложите Раку купить духи или телевизор, они всегда выберут второе. Именно поэтому их дом - просто мечта, там всегда царят уют, новый ремонт, предметы антиквара и последние новинки технологичной моды.

2 место: материальный эгоист

Девы денег на ветер не бросают и не напрягают зря свой кошелек. Но это не значит, что представители этого Знака не могут купить роскошные и дорогие вещи. Могут и покупают, правда, только для себя. Однако Девы настолько падки на манипуляцию, что выудить у них несколько тысяч не составит труда. Впрочем, потом они могут потребовать их обратно, как только их материальное положение станет шатким.

1 место: самый настоящий скряга

Вот мы и подошли к самому жадному и меркантильному знаку Зодиака. На первом месте гордо восседают Козероги, которые откровенно скупы. Представители этого знака готовы вкладывать деньги исключительно в свой общественный статус. Друзья, любимые и родные обойдутся и без широких жестов. Именно Козероги могут искать где и что купить подешевле. Они будут долго и упорно гулять по магазинам, чтобы найти выгоду пусть даже в незначительную сумму. Но жадность для них не недостаток, а достоинство, которое всегда необходимо подчеркнуть в свете, а то еще сядут на шею.

Хоть звезды и наделили каждый знак Зодиака различным отношением к деньгам, не стоит сбрасывать со счетов и человеческий фактор и реальный материальный достаток. Даже самый щедрый и открытый человек может стать жадным и меркантильным при недостаточном количестве денег.

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