Как приготовить скраб для тела дома: 4 рецепта

Сахарный скраб

мед

сахар

растительное масло (оливковое или жожоба)

Смешайте мед, масло и мелкий сахар в пропорции 1:1:3 и тщательно перемешайте. Следите, чтобы консистенция оставалась густой и сахар не плавал в масле - при необходимости можно добавить еще сахара. Такой скраб хорошо подойдет для губ, зоны декольте и просто чувствительной кожи. Имейте в виду, что мед - сильный аллерген: если вы еще ни разу не использовали медовый скраб, сначала попробуйте его на небольшом участке кожи и подождите, не возникнет ли реакция.

Рисовый скраб

рис

вода/йогурт

Белый рис необходимо тщательно промыть и просушить. После того, как рис полностью высох, измельчите его в блендере или кофеварки до состояния мелкой-мелкой крошки. Смешайте рисовый порошок с водой или натуральным йогуртом (первый вариант больше подойдет для жирной кожи, второй - для сухой) и нанесите скраб на хорошо распаренную кожу.

Кофейный скраб

кофе

оливковое масло

Если утром вы сварили себе кофе, не спешите выбрасывать оставшуюся гущу. Ее нужно немного просушить и смешать с парой ложек оливкового масла. Кофеин стимулирует обмен веществ, улучшает кровообращение и отлично отшелушивает омертвевшие частички кожи. Оливковое масло, в свою очередь, глубоко питает и увлажняет кожу.

Скраб с солью

соль

мед

Смешайте 200г крупной морской соли и несколько ложек меда. Круговыми массажными движениями нанесите на кожу и оставьте на несколько минут. Особенно хорош такой скраб для "проблемных" зон - бедер, ягодиц и рук. Крупные кристаллы соли стимулируют кровообращение, помогают справиться с целлюлитом и выровнять рельеф кожи.

Bazaar