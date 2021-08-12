12 августа 2021

отправить статью
Самые жадные знаки Зодиака

Опросы

11:29

  • 116
Самые жадные знаки Зодиака
Как приготовить скраб для тела дома: <span class="color_red">4 рецепта</span>

Опросы

10:41

  • 123
Как приготовить скраб для тела дома: 4 рецепта
Чем полезен кизил для здоровья

Гурмания

11 августа 12:04

  • 797
Чем полезен кизил для здоровья

12 августа 2021 10:41

Как приготовить скраб для тела дома: 4 рецепта

Сахарный скраб

мед
сахар
растительное масло (оливковое или жожоба)

Смешайте мед, масло и мелкий сахар в пропорции 1:1:3 и тщательно перемешайте. Следите, чтобы консистенция оставалась густой и сахар не плавал в масле - при необходимости можно добавить еще сахара. Такой скраб хорошо подойдет для губ, зоны декольте и просто чувствительной кожи. Имейте в виду, что мед - сильный аллерген: если вы еще ни разу не использовали медовый скраб, сначала попробуйте его на небольшом участке кожи и подождите, не возникнет ли реакция.

Рисовый скраб

рис
вода/йогурт

Белый рис необходимо тщательно промыть и просушить. После того, как рис полностью высох, измельчите его в блендере или кофеварки до состояния мелкой-мелкой крошки. Смешайте рисовый порошок с водой или натуральным йогуртом (первый вариант больше подойдет для жирной кожи, второй - для сухой) и нанесите скраб на хорошо распаренную кожу. 

Кофейный скраб

кофе
оливковое масло

Если утром вы сварили себе кофе, не спешите выбрасывать оставшуюся гущу. Ее нужно немного просушить и смешать с парой ложек оливкового масла. Кофеин стимулирует обмен веществ, улучшает кровообращение и отлично отшелушивает омертвевшие частички кожи. Оливковое масло, в свою очередь, глубоко питает и увлажняет кожу.

Скраб с солью

соль
мед

Смешайте 200г крупной морской соли и несколько ложек меда. Круговыми массажными движениями нанесите на кожу и оставьте на несколько минут. Особенно хорош такой скраб для "проблемных" зон - бедер, ягодиц и рук. Крупные кристаллы соли стимулируют кровообращение, помогают справиться с целлюлитом и выровнять рельеф кожи.

Bazaar


Просмотров: 123

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

11:29

  • 118
Самые жадные знаки Зодиака

Опросы

7 августа 11:03

  • 1 109
Что делать, если ребенок не хочет учиться?

Опросы

7 августа 10:20

  • 841
7 вредных привычек, способных украсть ваше счастье