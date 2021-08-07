Что делать, если ребенок не хочет учиться?

Твой школьник не хочет идти на уроки, получает плохие оценки или даже прогуливает школу? У всего этого могут быть причины, которые возможно решить.

Концентрация на оценках

Возможно, в твои школьные годы отличный табель и аттестат имели значение: для поступления в вуз, например. Сегодня это необязательно, но родительская привычка концентрироваться на плохой успеваемости осталась.

У мня сюрприз для всех родителей: ребенок не обязан быть отличником, или даже хорошистом. Вполне вероятно, что какие-то предметы даются ему хуже. Но присмотрись: возможно, в каких-то он и гений.

Чем ругать ребенка за плохие оценки, лучше сконцентрироваться на тех предметах, к которому у него талант и разиваться в этом направлении. Более того, даже если и по этим предметам он будет иногда ловить "пару", ни в коем случае не ругай его, а помоги разобраться.

Ничего не понятно

Ребенок - твоя семья и твой друг, потому если ему что-то не удается, возможно, не стоит искать проблему в нем. А сперва прислушаться к его объяснениям.

Возможно, учитель объясняет непонятно, или предмет действительно сложный. Помоги ему, если он попросит.

Дай место творчеству

Да, ты лучше знаешь, как сделать это домашнее задание, но ты и старше. Если ребенок не спрашивает твоей помощи и делает домашнее задание по-своему, что ж, дай ему возможность проявить себя и набить собственные шишки. Иначе область домашних заданий быстро перекочует из его обязанностей в мамины.

Проблемы в школе

Ребенок может отказываться идти в школу и из-за того, что его там обижают. Возможно, на занятиях ему вовсе не до уроков и он боится даже перемен.

Аккуратно расспроси ребенка, какие у него взаимоотношения с коллективом.

Отсутствие дисциплины

Также проблемой может стать неумение планировать время, отсутствие дисциплины. В ранних классах ребенка желательно контролировать, чтобы он выполнял домашнюю работу в одно и то же время, всегда вставал рано (в выходные тоже).

Если родители не соблюдают какого-то жизненного графика, то вряд ли смогут привить такой навык и ребенку. А он всегда выберет возможность погулять обязанности сидеть и учиться.

edinstvennaya.ua