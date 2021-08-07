7 вредных привычек, способных украсть ваше счастье

Основатель позитивной психологии Мартин Селигман предполагает, что около 60% счастья определяется вашей генетикой и окружающей средой, в то время как оставшиеся 40 - зависят только от вас. Учитывая, что человеку свойственно контролировать окружающую его среду, он также вправе считать, насколько она наполнена счастьем.

Ваши привычки находятся под вашим контролем. Они играют большую роль в определении того, испытываете ли вы счастье. Важным аспектом контроля ваших привычек является осознание того, какие из них способны отнять счастье и заменить его на что-то менее приятное.

Итак, перед вами 7 привычек, способных отнять у вас ваше счастье:

1. Постоянное сравнение себя с другими

Американский президент Теодор Рузвельт однажды сказал: "Сравнение - это вор радости". Как верно подмечено и, тем не менее - это печально. Является ли это чужой облик, должность, уровень дохода, размер дома или что-то еще неважно. Сравнение себя с кем-то другим является плохой привычкой, которая приносит тяжелую порцию несчастья.

Как и во многих других человеческих эмоциях, наша склонность сравнивать себя с другими так же естественна, как и способность разрушать. Это то, что необходимо учитывать и осознавать. Один замечательный способ сделать это - осознать свои успехи и вспоминать о них на протяжении дня.

2. Работа, не приносящая радости

Американцы считают себя наиболее перегруженными людьми в мире. Им присуще чувствовать себя несчастными на своей работе. Согласно проведенному исследованию, 70% опрошенных респондентов работают в отключенном и полуотключенном состоянии на своем рабочем месте. Скорее всего, их учили, что работа не должна приносить удовольствие.

Как же при этом жить счастливой жизнью? Работа, что не приносит удовольствия или маленькая зарплата, наверняка, приведут к недовольству и несчастью. Если вы находитесь в этой ситуации, не считайте это приемлемым. Найдите работу, которая реализует ваши возможности.

3. Чувство обеспокоенности контролирует вас

"Беспокойство похоже на кресло-качалку: она позволяет двигаться, но в конечном итоге никуда не приводит". Это отличная цитата, которую мы все должны сохранить в своей памяти. Беспокойство не только никуда не приводит, оно также может погасить пламя ваших амбиций.

Беспокойство часто является побочным эффектом, попыткой удержаться за то, что вызвало у вас разочарование в прошлом. Сделайте себе одолжение и отпустите его. Теперь уже ничего нельзя сделать. Важен опыт настоящего времени, а не прошлого, которое нужно просто пережить.

Уберите все беспокойство и неуверенность в своей жизни. Это не только бессмысленно, но и вредно. Вместо этого сосредоточьтесь на своих мечтах и позвольте жизненным событиям разворачиваться по собственному сценарию. Только тогда вы обретете истинное счастье.

4. Полагать, что удовольствие способно принести счастье

Стремление к удовольствию не может обеспечить вам точной реализации ваших планов, что включают в себя наличие материальных ценностей.

На пресс-конференции, проведенной доктором Мартином Селигманом, он рассказывал о трех разновидностях счастливой жизни: приятной жизни, в которой вы преследуете столько удовольствия, сколько можете; жизнь-поиск, в которой вы обретете любовь к работе, досугу. И, наконец, значимой жизни, которая "состоит в том, чтобы узнать о своих способностях и силе, используя их в служении чему-то более высокому и значимому".

На протяжении своих исследований д-р Селигман пришел к выводу, что стремление к удовольствию само по себе не обеспечит реализации. Вместо этого человек должен также преследовать жизненные поиски и смысл.

Недолговечные удовольствия, если их постоянно преследовать, часто приводят к эмоциональным разочарованиям и чувству пустоты.

5. Принимать свои странные мысли слишком серьезно

Способность обладать большими возможностями, чем самый ультрасовременный компьютер в мире - это и благо, и зло. Ваши передовые мыслительные процессы отлично подходят для производительности, сложного решения проблем и удовлетворения жизненных потребностей. С другой стороны, у людей есть врожденная тенденция переусердствовать, что может привести к негативным мыслям, которые самостоятельно воспроизводятся.

Запомните то, что вы не являетесь совокупностью всех своих мыслей. Отрицательные мысли - это таблоидный материал для вашего ума - ненадежный и вводящий в заблуждение. Подобный материал включает в себя мысль о том, что вы недостаточно хороши, умны, успешны и прочее.

Вы тот человек, которым должны были быть. Вы можете совершать великие поступки. Не принимайте во внимание низкопробную информацию.

6. Игнорирование своих пристрастий

Когда вы пренебрегаете своими пристрастиями, вы пренебрегаете одним из величайших подарков жизни: не делаете то, что любите. Пренебрежение вещами, которые вы любите делать, можно отнести к постоянным стрессовым факторам, связанным с вашей жизнью: работа, деньги, и другими вещами, которые приходят в эту жизнь.

Если вы по какой-то причине не можете делать то, что любите, постарайтесь хотя бы сделать это частью своей жизни. Следуйте за своим сердцем, своей интуицией и целью. Вам не нужно зарабатывать деньги, чтобы преследовать свои жизненные пристрастия; вам просто нужно приложить усилия. Ваше счастье и страсть - это то, чего деньги никогда не смогут заменить.

7. Не откладывайте

Чтобы сделать то, что вам не нравится, можно делать что-то приятно на психологическом уровне.

Занятие скучными делами действительно может повысить ваше счастье.

К примеру, в опросе, проведенном Исследовательской группой по борьбе с отмыванием денег, 94% из 10 000 респондентов сообщили, что промедление оказывает негативное влияние на их счастье, причем 19% отметили, что эффект крайне отрицательный. Причина этого в основном вызвана сожалением. В долгосрочной перспективе вы сожалеете, что чего-то не сделали или отложили на потом.

Чтобы оттолкнуть от себя привычку к промедлению, повышая уровень счастья, применяйте так называемый контроль искушения. Например, если потеря веса является основной областью промедления, зайдите в продуктовый магазин с подробным списком того, что нужно купить.

cluber.com.ua