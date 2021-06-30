5 секретов красоты голливудских див прошлого, которые тебя удивят

Узнай, что в свое время делали со своей внешностью Мэрилин Монро, Одри Хепберн и другие знаменитости ради того, чтобы заслужить титул секс-иконы.

Одри Хепберн

У актрисы Одри Хепберн были очень густые ресницы. Поэтому ее визажист, легендарный Альберто де России после нанесения очередного слоя туши, разделял шпилькой буквально каждую ресничку. Благодаря этой технике у Одри Хепберн всегда были идеальные густые ресницы без комочков.

Мэрилин Монро

Эта секс-дива 60-х прославилась своими необычными экспериментами над внешностью. Например, чтобы сделать своими губы пухлыми, она использовала пять оттенков помады, а чтобы кожа выглядела фарфорово-белоснежной, Монро пользовалась гормональным кремом. Из-за этого на ее лице появился пушок, который она отказывалась брить. Актриса утверждала, что благодаря ему на фотографиях ее кожа будто сияет, излучая свет.

Мэй Уэст

Чтобы добиться идеально чистого лица, легенда 30-х Мэй Уэст пользовалась весьма неординарным методом - ежедневно очищала организм клизмой.

Марлен Дитрих

Чтобы получить свои легендарные "острые" скулы на что только не шла Дитрих! Но самым радикальным шагом стало удаление нескольких зубов.

Джуди Гарленд

Этой красотке, пожалуй, не повезло больше всех. Руководители MGM хотели, чтобы Джуди похудела, поэтому ей пришлось сесть на строгую диету по их рекомендациям. Ее дневной рацион состоял из куриного супа, черного кофе и 80 сигарет в день. В итоге такие эксперименты привели Гарленд к наркомании.

edinstvennaya.ua