10 главных ошибок шопинга - ФОТО

Шопинг - это не просто процесс приобретения очередной вещи. Для одних это искусство, для других - охота, для третьих - психотерапия. Как бы там ни было, во время совершения покупок мы часто сталкиваемся с одними и теми же ошибками, избежав которые, мы получили бы от конечного результата гораздо большее удовольствие.
Всем шопоголикам на заметку мы собрали 10 самых распространенных ошибок, которые девушки допускают во время похода по магазинам.
Вы покупаете вещи в очень разных магазинах. Вы выделяете для шопинга целый день и пытаетесь обойти как можно больше разных отделов. Но, как правило, стильные люди выбирают несколько марок, которые им действительно нравятся и закупаются именно там. Возможно, это покажется вам немного скучно, но вещи одного дизайнера действительно лучше всего сочетаются между собой.
Вы тратите слишком много денег на базовые вещи. Откровенно говоря, разницу между черной юбкой за 200 AZN и черной юбкой за 35 AZN заметит максимум один человек из сотни, а фразу "нужно инвестировать в классику" придумали те, кто пытается оправдать свои неумеренные расходы.
Вы не достаточно освоили демократичные бренды. У доступных современных марок есть удивительная способность мгновенно улавливать модные тенденции, тут же представляя их в своих коллекциях. Сегодня Prada представили коллекцию в стиле 60-х с яркими геометричными принтами - завтра вы увидите нечто похожее в Zara. И нет, это не плагиат, это гениальная политика дизайнеров бренда.
Вы покупаете вещи, несочетающиеся между собой. Шикарные брюки с ярким этническим принтом, очаровательная блуза с сердечками, строгий жакет в полоску и забавные туфли в горошек - если список ваших вещей выглядит примерно так, то этот пункт про вас. Наверняка, вы уже знаете, какие цвета и принты идут вам больше всего - старайтесь придерживаться этих вариантов, чтобы потом не мучиться вопросом о том, с чем сочетать купленные вещи.
Вы покупаете модели, которые вам не подходят, только потому, что они в тренде. Если вам действительно идут короткие юбки в стиле 60-х и платья А-силуэта и вы чувcтвуете себя в них комфортно, то их никогда не может быть слишком много в вашем гардеробе. Может быть, и не стоит охотиться за широкой юбкой-миди, увидев ее во всех журналах? Ведь дизайнеры лишь предлагают вам варианты, какой из них выбрать - решать вам.
Вы экономите на подгонке вещей по фигуре. Почему-то, когда речь идет о том, чтобы подшить дорогое платье, которое вы наденете максимум два-три раза, это воспринимается нормально, а подгонка юбки, которую вы будете носить каждый день, считается расточительством. Забудьте об этих стереотипах - идеально сидящая вещь смотрится гораздо эффектнее.
Вы экономите на сумках и переплачиваете за обувь. Сумки и туфли - главные модные фетиши всех женщин, но, как правило, девушки готовы выкладывать большие суммы именно за покупку обуви. Однако если рассудить рационально, какие бы шикарные не были туфли, они все равно не проживут больше нескольких сезонов, а век службы сумки гораздо дольше - ведь она никогда не соприкасается с землей и всячески оберегается от негативных факторов окружающей среды. Следовательно, и деньги в сумки вкладывать рациональнее.
Вы покупаете много дешевых украшений вместо одного дорогого. Бижутерия - это, конечно, хорошо, но только действительно качественные дорогие украшения могут облагородить образ. Поэтому вместо нескольких колье с искусственными камнями лучше купите один золотой браслет.
Вы считаете, что ремень создан для функциональных целей. Большинство людей искренне уверены, что ремень нужен лишь для того, чтобы выполнять сугубо утилитарную функцию - делать так чтобы брюки держались на том месте, на котором должны. Но ремень - это скорее аксессуар, который поможет правильно расставить акценты. Так что правильнее будет не купить несколько одинаковых ремней нейтральных оттенков, а выбрать разные варианты, подходящие под ваши любимые образы.
Вы пытаетесь одеваться исключительно в соответствии со своим типом фигуры. Да, все мы читали миллионы статей о том, к какому типу относится ваша фигура, но не нужно доводить это до абсурда, выбирая в магазине только платья с акцентом на талию или брюки с высокой посадкой, если именно такие рекомендации дают стилисты. Вполне возможно, что даже если вы "груша", вам подойдет одежда, которую обычно предлагают носить "яблоку", ведь существует масса нюансов и исключений, и найти свою вещь можно только опытным путем.
elle.ru