10 главных ошибок шопинга - ФОТО

Шопинг - это не просто процесс приобретения очередной вещи. Для одних это искусство, для других - охота, для третьих - психотерапия. Как бы там ни было, во время совершения покупок мы часто сталкиваемся с одними и теми же ошибками, избежав которые, мы получили бы от конечного результата гораздо большее удовольствие.

Всем шопоголикам на заметку мы собрали 10 самых распространенных ошибок, которые девушки допускают во время похода по магазинам.

Вы покупаете вещи в очень разных магазинах. Вы выделяете для шопинга целый день и пытаетесь обойти как можно больше разных отделов. Но, как правило, стильные люди выбирают несколько марок, которые им действительно нравятся и закупаются именно там. Возможно, это покажется вам немного скучно, но вещи одного дизайнера действительно лучше всего сочетаются между собой.

Вы тратите слишком много денег на базовые вещи. Откровенно говоря, разницу между черной юбкой за 200 AZN и черной юбкой за 35 AZN заметит максимум один человек из сотни, а фразу "нужно инвестировать в классику" придумали те, кто пытается оправдать свои неумеренные расходы.