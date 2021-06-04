7 поступков, которые говорят о духовном пробуждении

Духовное пробуждение очень похоже на поведение ребенка в магазине с конфетами: вы взволнованы и переполнены непонятными эмоциями. Вам хочется насладиться всеми вкусами, но вы не знаете с чего начать. Этот новый мир заставляет чувствовать себя настолько хорошо, что вы понимаете, что не переживали ничего подобного ранее. Люди слишком хорошо понимают это чувство, и в конце концов, они принимают эту особенность поведения. Тем более, многие даже не знают, что именно сейчас происходит с ними.

Если вы переживаете период духовного пробуждения или какое-то время долго путешествовали, тогда вы можете ознакомиться с описанием образов поведений, о которых могли и не догадываться, но которые явно говорят о наличии данного процесса.

1. Вы не можете верить каждому сказанному или написанному слову.

Как только вам попадаются свежие новости из каких-либо источников, то вы мало верите в реальность происходящего. Только после тщательной проверки информации вы прислушаетесь к словам. Конечно, вы почти никогда не смотрите новости, отправляясь вместо этого в те места, в честности которых уверены. Вам не нужно спрашивать, потому что вы привыкли учиться всему самостоятельно.

Кроме того, духовно пробужденные люди склонны чрезмерно поддавать анализу свою жизнь. В этом может быть виноват их интроспективный характер, потому что любое принятое решение часто сопровождается часами размышлений. Мало того, что они сомневаются в правильности своей среды обитания и окружения, им нужно усомниться в своем выборе или характере! И неважно, что было в самом начале.

2. Вам не интересен мэйнстрим

Продолжая предыдущий пункт, можно с уверенностью сказать, что вам не нужно идти в ногу с общепринятыми вещами. Неважно, что все ходят в бар после работы. Вам это не нужно. Зачем тратить свое время на популярные фильмы, когда можно посмотреть арт-хаус? Общая масса людей следит за скидками перед Рождеством? Так вам это не нужно! Вы же не какая-то серая масса. Да и питаться фаст-фудом явно не для вас. Лучше приготовить здоровые блюда, которые являются для вас лучше всякого бургера. В общем, вы уловили суть.

Независимо от общества, вы склонны поступать наоборот.

Вам важно состояние собственного ума, тела и души. Вы предпочитаете жить, занимаясь саморазвитием, питаясь здоровой едой, уделяя время физическим нагрузкам и другим видам деятельности, которые и делают из вас духовно пробужденного человека. Не то, чтобы вы думали о собственном превосходстве над остальными. Просто вы сделали свой выбор, который по вашему мнению является лучшим. И никакие мэйнстримы не переубедят вас.

3. Духовно пробужденные люди стремятся защитить окружающую среду

Если вы относитесь к такому типу людей, то вы наверняка будете стараться защитить природу, не понимая почему люди привыкли наносить лишь вред. Бесконечные войны, выбросы из заводов и насилие - всё это не укладывается в вашей голове. Это не то, что вы бы хотели видеть, поэтому и поступаете так, чтобы этого не было никогда.

Люди могут воспринимать вас несерьезным человеком, который привык поддаваться утопическим идеям. Но вы-то четко решили для себя, что так жить нельзя. Ведь люди должны заботиться друг о друге и о своем окружении. Сплоченность - это единственное, что может уберечь всех нас. И вам все равно, что думают остальные. Пожалуй, вы один из самых чутких и заботливых людей, которых осталось так мало и которые так нужны в современном мире.

4. Вам нравится одиночество

Как только вы осознали, что общество не слишком жалует подобных вам людей, вы решили уединиться. Лучше потратить драгоценное время на себя и насладиться тишиной, чем пытаться доказать что-то и выслушивать массу критики. Как только вы попадаете в шумную компанию или в толпу незнакомых людей, вам становится некомфортно. Вам сразу хочется сбежать оттуда как можно скорее. Книжные магазины, кафе и природа - это те места, которые находятся в списке приоритетных для комфортного времяпровождения. Хотя, собственная кровать с чашечкой чая и любимой книжкой способны занять первое место в этом перечне!

5. Вы открыты для новых идей

Конечно, у вас и без того масса идей и мнений на тот или иной счет. Но вы не закрываетесь от новых знаний, информации и идей. Духовно пробужденные люди часто заглушают собственное эго, потому что они сомневаются в правильности своих мыслей. Да и окружающие могут подвергнуть её критике. Поэтому вам привычнее оставаться своеобразным приемником, который впитывает все вокруг, словно губка.

Вы как никто другой осознаете, что мир в опасности. И начать улучшение ситуации вы можете с себя. Если бы все рассуждали подобным образом, то проблем бы было гораздо меньше.

6. Вы всегда поделитесь советом с людьми

Вы обладаете уникальными качествами и собственным отличающимся от других мнением. И все об этом знают. Поэтому людям интересно слушать вас, а вам никогда не составит труда поделиться с ними своим мнением или дать ценный совет. Вы даже можете не заметить, насколько часто к вам обращаются за помощью, потому что вы к этому просто-напросто привыкли.

Вы - идеальный человек для окружающих вас людей, потому что вы олицетворяете собой образец мудрости.

7. Вы видите глубокий смысл везде

Вы можете воспринимать окружающий мир совершенно по-другому, поэтому у вас сформировалось особое мнение на этот счет. Зачем тратить время на пустые разговоры, сплетни или сидеть часами за обсуждением фильма? Вам привычнее участвовать в научных дискуссиях, рассуждать о вселенной. Ведь эти темы скрывают в себе смысл нашей жизни. Увлекшись всем вокруг, вы можете даже не заметить, как пролетает время.

Вы не верите в совпадения, потому что всё гораздо сложнее. Всему есть своя причина, а ваша задача - понять, в чем она заключается.

Итог

Духовно пробужденные люди часто обладают таким образом поведения, как неприязнь к общепринятым нормам, отторжение мэйнстрима, заинтересованность во вселенной и правильности образа жизни. Однако, можно отметить и множество других черт, которые можно заметить, лишь хорошо присмотревшись к самому себе. Многие даже не замечают, как эти черты стали их неотъемлемой частью.

cluber.com.ua