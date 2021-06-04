Простые установки, которые помогут полюбить свое тело - ФОТО

Почти каждая женщина имеет огромное число комплексов, связанных со своей внешностью. Это мешает не только носить смелые наряды, знакомиться с противоположным полом, но также делает женщин неуверенными в себе и несчастливыми.

Рассказываем, какие простые установки помогут вам принять себя такой, какая вы есть, и полюбить свое тело.

ЧАЩЕ СТОЙТЕ ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Зеркало - это особый психологический инструмент, который позволяет нам увидеть себя глазами другого человека. Встаньте перед отражением и вместо того, чтобы по традиции начать отмечать все недостатки, сконцентрируйтесь на тех частях тела, которые вам действительно очень нравятся в себе. Оцените свои достоинства, рассмотрите их внимательно, любуйтесь ими и научитесь гордиться и восхищаться этими преимуществами.

ЗАПИСЫВАЙТЕ КОМПЛИМЕНТЫ

Каждый день находите повод, чтобы сделать себе как минимум три комплимента. Параллельно вспомните все приятное, доброе, возбуждающее, что слышали в свой адрес за последние годы. Можете даже записать эти фразы (в телефоне или блокноте, на стикерах, красной помадой на зеркале...), а когда почувствуете, что самооценка падает или вам становится некомфортно от одной мысли о своем теле, читайте их вслух. Отличная позитивная установка.

РАЗДЕВАЙТЕСЬ!

Самое простое упражнение - чаще ходить по дому в полуобнаженном виде. Например, в нижнем белье, купальнике или шортах и кроп-топе 7-10 дней подряд. Таким образом вы привыкаете к своему полуголому виду и меньше беспокоитесь о недостатках фигуры. После столь откровенных прогулок по квартире надеть легкое платье на улицу или на многолюдный пляж будет гораздо легче.

СХОДИТЕ НА МАССАЖ

Некоторые женщины, сильно комплексуя, не позволяют мужчине в минуты близости прикасаться к определенным частям тела, скрывают их или вовсе избегают новых контактов. Приятный тренинг - профессиональный массаж, когда другой человек дотрагивается до тела вкрадчиво, с особым вниманием. Это может стать еще одним правильным шагом к тому, что ваша самооценка начнет меняться.

ВСПОМНИТЕ СЕБЯ В ПРОШЛОМ

Часто, рассматривая фотографии, сделанные несколько лет назад, мы ловим себя на мысли, что были не только моложе, но и краше, счастливее... Минуточку! А теперь подумайте о том, как в то самое время комплексовали из-за собственной внешности. Это поможет вам лучше понять себя настоящую и принять свою фигуру здесь и сейчас.

ОБУЗДАЙТЕ СВОЕ ВООБРАЖЕНИЕ

Научитесь замечать момент, когда негативные мысли о теле только начинают закрадываться, и быстро отсекайте их в зачаточном состоянии. Следующий шаг - постараться поменять собственную оценку. Вы недовольны тем, что у вас маленькая грудь? Но ведь это обстоятельство в свое время не помешало вам закрутить роман с желанным мужчиной. Раздражает горбинка на носу? Подумайте, сколько раз супруг восхищался чертами вашего лица! Очень многие негативные чувства возникают под действием стереотипов, которые на практике не находят подтверждения.

НАУЧИТЕСЬ ДОВЕРЯТЬ

Критика в свой адрес может означать, что женщина слишком серьезно относится к тому, что думают о ней окружающие. В том числе в ней говорят старые обиды - возможно, она испытывала унижения в детстве или подростковом возрасте и до сих пор боится оказаться в неприличной, неудобной ситуации. Прислушивайтесь к мнению тех, кому вы небезразличны, кто вас любит и не причинит боль. Убедите себя в том, что вам нечего доказывать посторонним.

ИСПРАВЛЯЙТЕ ОСАНКУ

Каждый день по 15 минут стойте у стены, выпрямив спину, как по струнке, или пройдитесь по коридору, держа на голове книгу. Считается, что чувство неуверенности в себе и страх сковывают плечи и позвоночник (нас буквально "замыкает"), а человек с красивой осанкой априори ощущает себя более привлекательным. Другая уловка для поднятия самооценки - время от времени говорить громче, чем обычно.

НЕ СРАВНИВАЙТЕ СЕБЯ С ДРУГИМИ ЖЕНЩИНАМИ

Ни с супермоделями, ни с подругами, ни с коллегами, ни с попутчицами в транспорте. Не сравнивайте себя ни с кем! Вы - это вы! И вашего уникального тела ни у кого нет и не будет. Признайте наконец свою исключительность и научитесь жить в гармонии с собой.

Н. Гасымова