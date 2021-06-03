6 секретов женщин с идеальным макияжем - ФОТО

Кажется, что некоторые девушки - существа с другой планеты. Как по-другому объяснить их идеальную кожу, нежный румянец, пышные ресницы и густые брови?

Подготовка - это основа основ

Чем сильнее увлажнена кожа, тем легче на нее наносить тональный крем. Для того, чтобы крем быстрее впитался, выделите пару дополнительных минут и наносите его мягкими массажными движениями. А еще - не забывайте о пилинге, который поможет быстрее избавиться от отмерших частиц кожи.

Нанести маскирующие средства правильно

Просто нанести тональный крем недостаточно. Начните с базы под макияж, которая создаст невидимый слой на коже (это поможет положить основу равномерно и сохранить ее "на месте" в разы дольше). Затем нивелируйте покраснения у крыльев носа и в складочках у губ, осветлите темные круги под глазами, замаскируйте прыщики и шрамики консилером. И, как финальный штрих, выровняйте цвет лица тональным кремом.

Румяна в квадрате

Настоящие профи знают, что одних румян для естественного румянца недостаточно. Сначала стоит нанести кремообразные, а сверху - пудровые. Кстати, для большей натуралистичности, можно попробовать смешать два разных оттенка, например, холодный розовый и теплый коралловый.

Стойкий макияж глаз

Каждая из нас задавалась вопросом: "Как избежать смазывания стрелок?". А мы знаем ответ и он очень банален: после того, как вы воспользуетесь лайнером, тонкой скошенной кистью проведите поверх стрелки второй слой тенями идентичного оттенка.

Скажите "да" пудре

Одни говорят, что пудра скапливается в морщинках и подчеркивает возраст, другие уверяют, что лицо становится похожим на маску, но мы считаем, что немного матового финиша, все же, не повредит. Для этого нанесите пудру только на самую проблемную Т-зону.

Помада всегда наготове

Что бы вам ни обещали производители: стойкую формулу, длительный эффект, сочность цвета - не полагайтесь на их слова. Помада имеет свойство стираться - это уже истина. Поэтому ее всегда нужно иметь под рукой, чтобы в случае необходимости подправить растекшийся макияж.

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