9 ошибок в макияже, которые не прощают мужчины - ФОТО

Девушкам свойственно прихорашиваться перед встречей с парнем. Однако вам интересно будет узнать, что некоторые вещи в вашем макияже могут отпугнуть его.

Слишком много духов

Парням невдомек, зачем вы выливаете на себя полфлакона духов, чтобы потом сбивать с ног всех и вся стойким, удушливым ароматом. Они не знают, что это новый модный аромат и, честно говоря, знать не хотят. Не злоупотребляйте парфюмом и отдавайте предпочтение легким цветочно-пудровым ароматам с ноткой цитруса - согласно опросам, именно их мужчины считают наиболее сексуальными.

Толстый слой тонального крема

Перед важной встречей вы старательно накладывали на лицо консилер, хайлайтер, тональную основу, пудру и бронзирующие румяна в надежде сразить его рельефными скулами и безупречным тоном кожи. Однако все, что видит мужчина - пятна от тонального крема на его рубашке и на всем, чего вы касаетесь.

Ресницы паучьи лапки

Густо прокрашенные, слипшиеся ресницы с комками туши никогда не сделают из вас сексуальную красотку с томным взглядом. Лучше воспользуйтесь аккуратными пучками искусственных ресниц, наклеив их только на внешние уголки глаз, раз уж собственный объем ресниц кажется вам не таким прекрасным.

Сухая кожа

Нет ничего менее сексуального, чем сухая кожа ног, загрубевшие локти или потрескавшиеся пятки. Сымитируйте свежую, сияющую легким загаром летнюю кожу с помощью питательного лосьона-автозагара и начинайте заботиться о проблемных участках на теле уже сегодня.

Островки небритости на ногах

Он гладит вашу гладкую, нежную ножку и вдруг... островок с щетиной. Видимо, вы не заметили его, потому что спешили. Это не смертельно, но неприятно.

Липкий блеск для губ

Парни не любят вязкие, липкие помады и особенно блески, предпочитая им полное отсутствие макияжа губ. Отдайте предпочтение ухаживающим бальзамам или тинтам - они дают привлекательный оттенок и зачастую быстро впитываются в кожу.

Активный загар

Легкий золотистый оттенок кожи визуально стройнит и делает вас сексуальной, но стоит немного перестараться и вы будете похожи на курицу-гриль. Чтобы этого избежать, лучше вообще откажитесь от загара из солярия - он необычно вреден для кожи. А летом пользуйтесь маслом для загара - оно обеспечит ровное и красивое покрытие.

Твердые от лака волосы

Если зафиксировать укладку до состояния твердого мотоциклетного шлема, он не сможет запустить руку в ваши пряди, да и вряд ли захочет это сделать. Парни любят простоту, в том числе и в прическах: слегка растрепанные локоны или милый хвост - стильно, легко и соблазнительно.

Насыщенные smoky-eyes

Все начиналось довольно невинно: вы, ваша любимая палетка теней и зеркало. Вы немного накрасили глаза, затем добавили еще немного цвета и еще... В итоге smoky-eyes получились тяжелыми, неаккуратными и несколько вульгарными - хорошо для подиума, но катастрофа для жизни.

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