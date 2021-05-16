15 идей, как привести волосы в порядок после карантина - ФОТО

@ANHCOTRAN

Многие девушки уже сейчас записываются в салоны красоты на процедуры и, конечно, на ауедиенцию к своим любимым стилистам. Последние, кстати, тоже заскучали без "тактильной" работы: их руки буквально требуют волос! Не тратьте время зря, придумайте заранее, какую стрижку или укладку вы захотите сделать сразу после выхода из карантина, когда наконец-то попадете в кресло своего мастера. Возможно, вы решитесь на новое окрашивание, а может, пришло время новой длины? Мы подготовили подборку из 15-ти интересных идей того, как можно привести волосы в порядок после режима самоизоляции и выглядеть отлично.

@MANEADDICTS

@MANEADDICTS

@MANEADDICTS

@LACYREDWAY

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