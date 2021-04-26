4 признака, что вы попали в эмоциональную катастрофу

Современное общество - это море страстей. От реальных драм, которые теряют значение, в настоящем времени, через новости/твиттер/подкасты или просто в семье, до спектаклей, показываемых по телевизору или в кино - мы насыщаем себя вещами, задевающими нас за живое, затрагивающими нас за все эмоциональные рычаги. Мы видим драму во всем нашем хорошо знакомом социальном медиа.

Потом идет драма, приближенная к дому: стресс на работе, дедлайны, дети и семья. Мы как та лягушка, которая медленно сваривается в кастрюле, даже не замечая этого из-за плавно растущей температуры. Как правило, окружающие нас люди замечают перемены в нас: мы носимся вокруг с малым запасом энергии, так и норовя откусить кому-то голову безо всякой видимой на то причины.

Вот несколько признаков того, что Вы переживаете эмоциональный стресс и способы, как с этим справляться:

Вы отдаляетесь от мира

Большинство из нас уходит от докучающей драмы в мир литературы, видео-игр, спорта или музыки. Когда Вы терпите бедствие в эмоциональной сфере, Вы предпочитаете проводить время в этих и прочих фантазиях, чтобы спрятаться от реальности, скрывающейся снаружи. Мы просто хотим расслабиться на пляже с бокальчиком чего-нибудь холодненького в руке. Когда вихрь эмоций сбивает нас с ног, мы выбираем спасаться бегством.

Когда только гусеница решила, что жизнь ее окончена, она поняла, что теперь умеет летать.

То, что Вам нужно сделать, это просто развернуться и пробиться через этот вихрь. Звучит парадоксально, но Вы не можете просто убежать от всех проблем. Столкнитесь с ними лицом к лицу, одна за одной. Устраните драму из своей жизни, решая основные проблемы или просто отстранитесь от драмы. Смените работу на что-то менее стрессовое или более приносящее удовольствие, перестаньте общаться с теми людьми, которые постоянно генерируют вокруг себя драму, или попросите о помощи в том, чтобы убрать драму из Вашей жизни. Не позволяйте обстоятельствам диктовать Вашу реакцию на них. Верните себе контроль над своей жизнью. Вы сами - хозяин своей судьбы и своей души.

Ваше терпение истощается

Да, нам свойственно наглеть, когда мы переживаем стресс. Мы становимся абсолютно нетерпеливы к людям, какими бы они ни были. Мы хотим разделаться со своей работой/учебой/обязательствами прямо сейчас. С нас хватит. И уже давно! И уже всем видно, что Выизмотаны стрессом.

Так что сделайте глубокий вдох, задержите на пару секунд дыхание и позвольте всему, что раздражает Вас просто уйти. Просто отпустите. Давайте просто признаем это. Проблемы, что Вас мучают, не решатся сами собой. Это не марафон. Это осада, месяцы или даже годы медленного прорывания через защиту врага, прежде чем Вы сможете напасть и достичь своей цели. Так что приготовьтесь к длительному ожиданию, пока Вы будете побеждать свой стресс. Этот путь измеряется не километрами, а миллиметрами. И Вам нужно бороться за каждый из них. Вцепитесь и ползите к своей цели по миллиметрам. Не сдавайтесь. Не тратьте свою такую ценную сейчас энергию на срывы на окружающих. Будьте терпеливыми и продолжайте двигаться вперед. По миллиметрам.

Вы чувствуете, что из Вас высосали все соки

Хронический стресс может измотать Вашу ментальную, физическую и эмоциональную энергию. Это убивает волю. Вы буквально чувствуете, как ловушка захлопывается за Вами и еще кучкой людей, отчаянно рвущихся на свободу. И чем яростнее борешься, тем скорее устаешь и начинаешь тонуть в этой яме без надежды на спасение. И тут уже есть лишь два пути: можно лечь и сдаться или...

Встать с колен и бороться из всех сил. Пусть Вы устали и измотаны. Остальные тоже! Если Вам нужна перезарядка, так пойдите и сделайте что-то для этого. Задайте жару в тренажерном зале, отправьтесь на прогулку или танцевать. Запустите циркуляцию крови и простимулируйте выброс эндорфинов. Напомните себе, что Вы живы, активны и полны сил. Сделайте это даже если все, что Вам хочется сделать, - это развалиться на диване. Важно быть в движении. Это и есть определение жизни - пребывать в постоянном движении.

Негативные эмоции прорываются на поверхность

Злость, горечь, ревность и фрустрация будут угадываться в Вас куда быстрее и проще, когда вы измождены эмоционально. Границы между Вашими негативными эмоциями и внешним миром ослаблены стрессом и драмой. Эти эмоции так же имеют привычку расти, так как у нас нет сил с ними справиться. Люди во власти стресса могут наброситься на Вас с такой яростью, о существовании которой внутри себя они даже не догадывались. Внутри каждого из нас таится первобытный зверь. Большинство из нас держат его под замком и изводят его голодом до полного подчинения. А питается он негативными эмоциями. И чем больше их у тебя, тем сильнее этот зверь.

Итак, как нам позаимствовать силу у этого зверя? Прогуляйтесь с ним. Поиздевайтесь над грушей в зале. Срубите наконец то дерево на заднем дворе, что давно пора превратить в дрова. У Вас есть диван, который давно пора отправить на свалку? Порубите этого мерзавца на мелкие части во дворе, чтоб они поместились в мусорное ведро. Кричите со злостью просто в пустоту, в небо. И, когда зверь устанет от постоянной борьбы, запихните его обратно в клетку. Верните контроль над своей жизнью в свои руки. Контролируйте свои эмоции. Гордитесь своей победой над зверем подобно матадору, разделавшемуся с быком. Когда внутренний зверь уже устал и раздобрел, прикончите его и двигайтесь дальше. Живите!

Вы не жертва по жизни и не раб обстоятельств, если конечно Вы не позволите себе им стать. Вы контролируете свое поведение, и Вы контролируете свое эмоциональное состояние. Эмоциональные срывы и стрессы - это страшный дракон. И выбор "Что же делать?" принадлежит Вам. Сдаться и позволить себе быть съеденным, убить гада или оседлать его унестись на нем в закат, как настоящему сорвиголове. Все зависит от Вас.

cluber.com.ua