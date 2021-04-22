Самые добрые знаки Зодиака - ФОТО

Доброта - качество, излишек которого не вредит, писал британский писатель Джон Голсуорси. Мысль мудрая, но в реальной жизни не всегда воплощаемая. Мы составили рейтинг самых добрых знаков Зодиака.

12 место - Близнецы

Довольно странный знак в смысле доброты. Скорее, отношение Близнецов к окружающим правильно назвать вежливым вниманием, за которым на самом деле кроется безразличие. То есть формально Близнец готов выслушать и даже помочь и не будет при этом нарочито вздыхать, что вот, мол, его "запрягли", но от него будет исходить волна равнодушия. С другой стороны, был бы результат от помощи, а душевное участие не всегда так уж необходимо. По-настоящему Близнец относится открыто и со всей добротой к самым близким, а также к тем, кто это заслужил. И, кстати говоря, не все близкие могут попасть в этот список. Те, кто не заслужил, останутся за бортом.

11 место - Рак

Почти такая же история, как и с Близнецами. Доброта Раков распространяется точечно - на родственников, в целом близкий круг и на тех, кто очевидно добр к ним. Ко всем остальным - ну, как говорится, извините, вы не в деле. В отличие от Близнецов, Рак все-таки не избирателен в отношении родственников: какими бы они ни были, все его близкие получат свою порцию любви и доброты. Можно ли заработать теплое отношение Рака? Да. Просто идите ему навстречу. Рак способен оценить это.

10 место - Лев

Не самый добросердечный знак гороскопа, зато один из самых закрытых. Что у него на душе, как он к вам относится по-настоящему, понять сложно. А узнать нереально - пока не окажетесь в такой ситуации, где ему придется показать свои настоящие чувства. Это касается не только хорошего отношения, но и плохого. Лев может вас ненавидеть, но показывать не будет. Впрочем, если это действительно так, вы и сами будете знать: Львы без причины не будут точить на кого-то зуб. И еще. Лев злопамятен. Так что можете не ждать пощады.

9 место - Козерог

Характеристики схожи с теми, что есть у Львов. Козероги закрыты и производят впечатление отстраненных, и что у них на душе, неизвестно. В патовых ситуациях Козерог, конечно, себя покажет и в стороне не останется, но в повседневной жизни выглядит так, словно ему наплевать на окружающий мир. При этом Козероги добры почти ко всем, просто не умеют это показывать.

8 место - Овен

Представители этого знака неспособны делать зло намеренно. Они внимательны к чувствам других, но в определенных пределах. Дело в том, что Овен никогда не оглядывается назад. Его стихия - поступательное движение, помешать ему двигаться вперед не помешает ничто и никто. По этой причине Овен может порой быть совсем равнодушен к людям, которые замедляют его путь. А еще Овен редко интересуется чужим мнением, что также может ранить и выглядеть душевной черствостью.

7 место - Дева