Best Cow ilə şirin söhbətlər - 3-cü bölüm - VIDEO (R)

Görək Həsən və Hüseyn bu dəfə nəyi bölüşdürə bilməyiblər? Onların şirin mübahisəsinə Dilarə xanım son qoyacaq. Bəs necə? Bunu yeni bölümümüzdən öyrənə bilərsiz.
#bestcowkids #bestcowkidsclub #şirinsöhbətvar
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12:42
Мода
12:14
Карьера
11:03
14 апреля 2021 12:42
Görək Həsən və Hüseyn bu dəfə nəyi bölüşdürə bilməyiblər? Onların şirin mübahisəsinə Dilarə xanım son qoyacaq. Bəs necə? Bunu yeni bölümümüzdən öyrənə bilərsiz.
#bestcowkids #bestcowkidsclub #şirinsöhbətvar
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