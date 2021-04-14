Плохие черты характера, которые нам помогают - ФОТО

Объясняем, чем лень, зависть и другие порицаемые человеческие качества могут быть полезны в обычной жизни

Лень

Это только на первый взгляд кажется, что лень - вредная черта характера. На самом же деле она может служить неплохим маркером для человека. Например, лень способна помочь определить, что же для вас действительно важно в жизни, а что - нет. Если вставать каждое утро на работу вам ужасно лень, то это повод задуматься о ее смене. То же самое касается и отношений: когда человеку трудно что-то сделать для своей второй половины (скажем, сходить за продуктами), это сигнал об усталости от партнера. Таким образом, лень является своеобразным подсознательным фильтром, отделяющим важное от неважного. Кстати, знание этого принципа пригодится не только в самоанализе, но и в общении с детьми. Если ребенок, например, мечтает стать актером и ленится идти в школу на литературу, то мотивировать его нужно не высокой оценкой на самом уроке, а простой связью: если не будешь хорошо знать литературу и стремиться к высоким баллам на экзамене, то и в театральный ВУЗ вряд ли поступишь.

Гордость

Высокомерие и гордость часто подвергаются осуждению, однако нередко гордость помогает людям соблюдать и отстаивать свои нравственные правила и принципы в жизни. Если вспомнить античные трагедии, то многие их герои в своих действиях руководствовались именно ею: она давала им сил не сдаваться перед врагами и бороться за свои идеалы до конца. С учетом размытости нравственных границ в современном мире, гордость - в данном ключе - уже не кажется столь плохим качеством.

Инфантильность

В ситуации, когда мысли о кризисах, потоке новостей и невыплаченной ипотеке портят жизнь огромному количеству людей, не так уж и стыдно позавидовать людям с толикой инфантилизма. Возможно, они не достигают тех карьерных высот, каких добиваются остальные, но зато многие жизненные трудности воспринимаются и переживаются ими легче, и этому неплохо бы поучиться - или, например, можно завести себе друга с этой чертой характера, чтобы можно было в его компании расслабиться и отвлечься от бесконечной суеты.

Эгоизм

Самоотверженность - это хорошо, однако нередко помощь другим, да еще и в ущерб себе, плохо заканчивается, причем для обеих сторон. Навязанная помощь или излишняя забота часто вызывает раздражение принимающей стороны, и, конечно, все это требует огромных сил со стороны человека, который хочет "помочь ближнему": особенно часто подобные ситуации возникают в отношениях матери и ее ребенка (или, наоборот, ребенка и его родителей). И здесь спасать человека должен тот самый здоровый эгоизм - или инстинкт самосохранения: нельзя забывать о себе, отдаваясь родственникам без остатка. Во-первых, у вас быстро закончатся силы и вы уже не сможете помогать близким, а во-вторых, собственная жизнь - большая ценность, о чем нельзя забывать.

Легкий цинизм

Психика - уникальная вещь, которая во многих случаях в состоянии сама вырабатывать механизмы по адаптации человека к реальности. Так, например, легкий цинизм, который появляется у людей ближе к 30 годам, помогает приспособиться к окружающей действительности. Без этого вряд ли было возможно существовать в современном информационном пространстве, когда каждый день мы слышим о трагических происшествиях по всему миру. Поэтому не стоит так уж ругать циников: как правило, это всего лишь защита, появившаяся из страха перед окружающей действительностью.

Зависть

Далеко не всегда двигаться вперед побуждает простое желание стать чуточку лучше: зачастую куда больше к действиям побуждает зависть, как это ни странно. Например, если человека раздражает, что другого сотрудника незаслуженно продвигают по карьерной лестнице, зависть вполне может заставить его уйти в другую корпорацию и сделать все, чтобы достичь желаемого высокого поста на новом месте. Именно эта черта характера, кстати говоря, свойственна и многим творческим людям: сколько романов было написано классиками, которые завидовали своим конкурентам, даже представить себе трудно. Так, Владимир Набоков (хоть и скрывал это) завидовал славе и влиятельности Федора Достоевского и в своих книгах регулярно вступал с ним в заочную дискуссию. И это прекрасно: в результате мир получил несколько блестящих книг, хотя, как мы знаем, зависть не самая лучшая человеческая черта.

Максимализм

Еще одно качество, которое принято осуждать в обществе: конечно, максимализм бывает и опасным, однако без этого качества невозможно себе представить ни одного по-настоящему талантливого человека. Если взять любого выдающегося деятеля искусства или науки, то мы увидим, что он был максималистом - по крайней мере, в вопросах, касающихся дела его жизни. Эта черта характера помогает быть целеустремленным и добиваться своего во что бы то ни стало; отстаивать свои нравственные и жизненные принципы, не обращая внимания на опасность и невыгодность выбранной позиции. В общем, не самая худшая черта, хоть ею нас и пугают, согласитесь.

Вспыльчивость

Да, со вспыльчивыми людьми непросто в общении, но, как правило, они отходчивы в своей злости и никогда долго не таят обиду - в отличие от многих других, кстати говоря. Кроме того, вспыльчивость является признаком неустойчивой нервной системы, и она помогает человеку сохранять себя в равновесии и избегать эмоционального перенапряжения. Вообще, умению "выпускать пар" и даже открыто злиться не помешало бы поучиться многим людям - в рамках разумного, конечно, - ведь долго сдерживаемые эмоции могут привести к печальным последствиям для эмоционального здоровья человека.

Elle.ru