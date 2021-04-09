Уход за ногтями - Секреты мастера голливудских звезд

Бастьен Гонсалес, наверное, самый известный в мире мастер маникюра и педикюра: ему доверяют арабские принцессы, всемирно известные актрисы и даже, как поговаривают, первые леди. Мы встретились с ним и спросили, как именно нужно ухаживать за ногтями, и советы оказались, мягко скажем, неожиданными.

Гонсалес категорически против шеллака. "Я и обычные лаки считаю чем-то вроде декоративной косметики, - говорит Бастьен. - Вы же не ходите с тенями и румянами по нескольку недель? То-то же!"

Ежедневно протирайте ногти самым обычным полотенцем или ненужной зубной щеткой. Вот увидите, через пару недель точно появятся улучшения!

Ни в коем случае не делайте педикюр за день до отпуска: кожа стоп станет слишком восприимчивой к агрессивным факторам вроде гальки. В идеале записаться в салон за неделю до дня Х.

bazaar.ru