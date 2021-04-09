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Уход за ногтями - Секреты мастера голливудских звезд

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9 апреля 2021 11:52

Уход за ногтями - Секреты мастера голливудских звезд

Бастьен Гонсалес, наверное, самый известный в мире мастер маникюра и педикюра: ему доверяют арабские принцессы, всемирно известные актрисы и даже, как поговаривают, первые леди. Мы встретились с ним и спросили, как именно нужно ухаживать за ногтями, и советы оказались, мягко скажем, неожиданными.

  • Гонсалес категорически против шеллака. "Я и обычные лаки считаю чем-то вроде декоративной косметики, - говорит Бастьен. - Вы же не ходите с тенями и румянами по нескольку недель? То-то же!"
  • Ежедневно протирайте ногти самым обычным полотенцем или ненужной зубной щеткой. Вот увидите, через пару недель точно появятся улучшения!
  • Ни в коем случае не делайте педикюр за день до отпуска: кожа стоп станет слишком восприимчивой к агрессивным факторам вроде гальки. В идеале записаться в салон за неделю до дня Х.

bazaar.ru


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