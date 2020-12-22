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Выбираем духи - Как понять, что вам не подходит аромат?

Чтобы выбрать действительно свои духи, нужно потратить не только уйму сил, но и времени. Ведь даже если вам понравился аромат парфюмов, это вовсе не значит, что именно он вам подходит. Мы решили рассказать, как понять, что вам не подходят духи.

Вы чувствуете аромат духов на себе.

Если вы на протяжении нескольких часов продолжаете чувствовать аромат парфюма, это означает, что данный парфюм вам совершенно не подходит.

Постоянно болит голова.

Если вас мучают постоянные мигрени и головные боли, возможно, все это симптомы неподходящего аромата парфюма. Запахи способны очень сильно влиять на наш организм, поэтому если вы заметили, что головные боли у вас от парфюма, тогда его стоит выбросить.

Вы все время чихаете.

Если после нанесения парфюма на тело вы начинаете постоянно чихать, это значить, что на какой-то из компонентов аромата у вас аллергия. Если вам здоровье важнее аромата, тогда стоит отложить данный парфюм.

Неподходит по времени года.

Существуют такие ароматы, которые используются в определенное время года: возможно зимой цветочные парфюмы будут тебя раздражать, либо же летом  - очень тяжелые и "удушающие" варианты духов. Подберите такой универсальный вариант, который и летом и зимой будет радовать вас легким и ненавязчивым ароматом.

Ivona.bigmir.net


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