Цитаты Ганди для вдохновения на каждый день

Одна из самых вдохновляющих фигур всех времен - Махатма Ганди, известен своей гуманитарной миссией, которая неизбежно привела Индию к независимости от Британской империи в 1930-1940 годах. Известный во всем мире своими мирными методами, Ганди остается примером для подражания.

Следующие 10 цитат напоминают каждому о том, что нужно делать хорошее и быть добрее:

1. Счастье бесплатно

Счастье - это когда то, что ты думаешь, говоришь и делаешь в гармонии.

Для тех, кто борется с чем-то каждый день, эта цитата напомнит о том, что жизнь - это путешествие, а не пункт назначения.

2. Справедливость восторжествует

Когда я в отчаянии, я вспоминаю о том, что в истории человечества правда и любовь всегда побеждали. Всегда будут тираны и убийцы, и на какое-то время они могут выглядеть непобедимыми, но в конце концов, они всегда терпят крах. Всегда помни об этом.

Когда Вы поступаете правильно, но мир не реагирует моментально, это не значит, что нужно отступать. И даже более того, все хорошее происходит постепенно и не стоит пренебрегать этим правилом.

3. Любовь бесценна

Где любовь - там и жизнь.

Когда приходится ежедневно преодолевать препятствия, легко потерять равновесие и осознание того, что действительно важно. Эта цитата Ганди - напоминание о том, что действительно имеет значение.

4. Наше отличие незначительно

У Бога нет религии.

В современном, изменчивом мире неизбежно возникают новые веяния и взгляды. Как бы то ни было, Ганди напомнил нам о том, что наши различия незначительны, если взглянуть на целостную картину мира.

5. Подставь другую щеку

Правило "глаз за глаз" просто сделает мир слепым.

Эта вдохновляющая цитата Ганди напоминает о том, что не стоит реагировать на негатив, поскольку желание мести в глобальном плане только разрушает мир.

6. Количество хороших людей превосходит количество плохих

Не теряй веру в человечество. Человечество - как океан, если несколько капель грязных, океан не становиться загрязненным.

Не забывай, каким бы темным не казалось небо, за облаками - солнце.

7. Наши действия должны быть свидетельством наших убеждений

Какая разница для мертвых, сирот и бездомных, во имя чего творятся произвол и разрушения - во имя тоталитаризма или во имя священной демократии и либерализма?

Так как новые достижения помогают лучше следить за тем, что происходит в мире, мы должны осознавать, что негативные действия даже во имя великой цели остаются негативными. Вдохновляющая цитата Ганди напоминает нам, что результат важнее намерения.

8. Никто не идеален

Это не очень мудро - быть уверенным в собственной мудрости. Необходимо помнить о том, что сильнейший может проявить слабость, а мудрейший может допустить ошибку.

Вежливым образом Ганди напоминает о важности держать свое эго под контролем. Чего бы мы не достигли, то как мы обходимся с другими, определяет то, кто мы есть.

9. Никогда не сдавайся

Сначала они игнорируют тебя, потом смеются над тобой, потом сражаются с тобой, а потом ты побеждаешь.

Когда ты встречаешься с препятствием, цитата Ганди напоминает, что любая вершина дается нелегко до того, как она покорена.

10. Все имеет значение

Все, что ты делаешь будет незначительным, но очень важно, что ты делаешь это.

И наконец, Ганди говорит, что, возможно, в глобальном плане наша роль не заметна, но здоровое общество нуждается в тех, кто делает добрые и хорошие дела ежедневно. Даже если ты и не самый заметный и важный член общества, то те вещи, которые делаешь именно ты - важно и влияет на весь мир.

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