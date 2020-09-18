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18 сентября 2020 13:11

5 удивительных фильмов о женской дружбе - ФОТО

"На пляже", 1988

История длиной в 30 лет рассказывает о дружбе двух девушек из разных социальных слоев, познакомившихся как-то раз на пляже в Калифорнии. Одна из них, Си Си Блум (Бетт Мидлер), - небогатая, мечтающая о карьере актрисы, а вторая - благополучная богатая аристократка Хилари Уитни Эссекс (Барбара Херши).

"Клуб первых жен", 1996

"Клуб первых жен" - экранизация бестселлера Оливии Голдсмит со звездным составом: Голди Хоун, Бетт Мидлер и Дайан Китон. Искрометная комедия о трех подругах, которые стали счастливы в разводе. Каждая из них пытается отомстить бывшему мужу, который бросил свою жену ради девушки помоложе. К слову, бывшие мужья заслужили свое наказание!

"Практическая магия", 1998

Несмотря на то что фильм полон распространенных клише, он отлично справляется с задачей рассказать о женской взаимовыручке. Дружит здесь вся большая семья: тетки-ведьмы со своими племянницами, которых они вырастили, да и сами сестры, вопреки испытаниям временем и горем. Бесшабашная Николь Кидман и мечтающая о тихом семейном счастье Сандра Буллок вместе дадут отпор агрессивному бывшему, а заодно и справятся с проклятием, которое сами на себя в детстве и наложили, при помощи лопаты и капельки магии.

"Джинсы-талисман", 2005

"Джинсы-талисман" - экранизация одноименного подросткового бестселлера о четырех подругах, которые проводят лето порознь и по очереди носят джинсы, удивительным образом притягивающие к ним удачу. На самом деле помогают девушкам, конечно, не джинсы, а понимание того, что в своих проблемах взросления они не одиноки, и как бы далеко ни были остальные героини, они переживают все то же самое. В роли подруг - Эмбер Тэмблин, Алексис Бледел, Америка Феррера и Блейк Лайвли.

"Секс в большом городе", 2008

Конечно же, эта подборка была бы неполной без культового "Секса в большом городе". Кэрри, Миранда, Шарлотта и Саманта навсегда останутся в наших сердцах эталоном крепкой женской дружбы. Расставания с мужчинами, борьба с тяжелой болезнью, финансовые проблемы и личностный кризис - что только эти четыре подруги не преодолели вместе.

bazaar.ru


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