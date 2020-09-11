Как научиться радоваться жизни? - Простые упражнения на осознанность - ФОТО

Вы замечали, как часто мы действуем на автопилоте, совершаем раз за разом одни и те же поступки, не вникая в происходящее? Настоящий День сурка! Мы перестаем радоваться жизни, сами себя лишаем ярких впечатлений и чувства наполненности. Чтобы изменить это, нужно научиться жить осознанно: включать внимание, концентрироваться на происходящем и наслаждаться каждым моментом. Практика осознанности очень важна в ритме современной жизни, когда вокруг так много раздражителей и факторов, которые отвлекают нас от самого главного, а иногда и самых незначительных, но важных вещей. Сколько раз вы собирали обед и забывали взять его с собой на работу? А сколько раз добирались на работу одним и тем же маршрутом, даже не обращая внимания на происходящее вокруг? А как часто не могли вспомнить в какой рубашке ваш муж ушел на работу?

Lady.Day.Az предлагает научиться осознанность и следовать нашему плану действий на каждый день недели.

ПОНЕДЕЛЬНИК

1. Сфотографируйте первое, что вы увидите утром сразу после пробуждения, - красота кадра не важна. Важно поймать момент - здесь и сейчас. И да, это не селфи. Это мир вашими глазами. Выложите фото на странице в соцсетях или отправьте себе сообщением, подписав снимок, как картину. Например: "Лала, 28 лет, Баку, 08:03. Свет в окне".

2. Заведите будильник на 17.00 и по его сигналу снова сфотографируйте то, что у вас перед глазами. Поделитесь кадром с друзьями или отправьте себе, сделав короткую подпись: например, "Севиль, 32 года, сижу в кафе, ем греческий салат. Припозднилась с обедом".

Суть упражнения: остановить момент и прожить его осознанно, задуматься о рутине, посмотреть на нее со стороны. А еще задайте себе вопрос: это та картинка, которую вы хотите видеть каждый день? Нравится ли вам то, что вас окружает? Если нет, то где бы вы хотели быть?

ВТОРНИК

1. Выберите цвет. В течение дня найдите и сфотографируйте как можно больше вещей этого цвета. Создайте папку на рабочем столе или доску в Pinterest и загрузите туда фото.

Суть упражнения: тренировать внимание, учиться концентрироваться на главном, не распыляясь на незначительные детали. Важно уметь видеть то, что вам интересно. Сегодня вы научились видеть предметы синего цвета, а завтра сможете перенастроить фокус внимания и увидеть новые возможности. Простое упражнение, позволяющее понять: все, что нам нужно, уже есть вокруг нас.

2. Отправляйтесь на шопинг! Купите зубную пасту - такую, которую никогда раньше не пробовали: с новым вкусом или просто самую дорогую. Она нам пригодится для следующего утреннего задания.

Суть упражнения: удивитесь многообразию. Покупая привычные вещи на автомате, мы не замечаем ассортимента, а он есть.

СРЕДА

1. Протестируйте новую зубную пасту. Поставьте таймер на 3 минуты (норма две, но вы не переживайте). За это время внимательно изучите тюбик, крышечку, цвет пасты и ее текстуру. Затем, не торопясь, почистите зубы. Ощутите вкус пасты, почувствуйте, как она пенится и пахнет.

Суть упражнения: Научиться смотреть на привычные вещи под новым углом, делать любой рутинный процесс осознанным. Запомните ваше утро. Это не просто прослойка между сегодня и завтра, это полноценная часть вашей жизни, которую мы изо дня в день "сливаем".

2. Отправляйтесь на работу по новому маршруту (для этого выйдите из дома пораньше). Если альтернативный маршрут слишком длинный, то измените только какую-то его часть. Например, выйдите из транспорта за пару остановок до офиса и пройдитесь пешком. Ничего не снимайте, задача - смотреть в карту (если боитесь потеряться) и по сторонам.

Суть упражнения: Развивать в себе гибкость и умение импровизировать. Новые маршруты могут навести на новых людей и в целом помогут внимательнее относиться к окружающему пространству.

3. Посмотрите в интернете, во сколько сегодня закат в вашем городе. Подготовьтесь к нему и сфотографируйте. Понаблюдайте, как садится солнце. Как быстро это происходит? Как меняется небо в процессе?

Суть упражнения: Возможность запомнить вечер, полюбоваться красотой вокруг вас. Вечер - такая же полноценная часть жизни и дня, как и утро. И вместо того, чтобы тратить его полностью на решение домашних вопросов или бессмысленный просмотр телевизора, лучше используйте это время, чтобы компенсировать все то, что пропускаете днем во вермя работы.

Концентрация на дефектах - это вопрос калибровки фокуса внимания. Поменяйте калибровку - и начнете жить иначе.

ЧЕТВЕРГ

1. Сегодня непростое задание для интровертов. Ваша задача - смотреть людям в глаза: прохожим, коллегам, незнакомцам в лифте. Старайтесь не отводить взгляд, когда на вас посмотрят. Улыбнитесь в ответ.

Суть упражнения: Учиться не закрываться в себе, замечать людей вокруг и коммуницировать с ними, впускать в свою жизнь новые знакомства и интересы.

2. Выделите на обед не меньше часа. Сходите в новое место, закажите то, что раньше не ели. Внимательно смотрите по сторонам, оцените интерьер, персонал, других посетителей. Отметьте для себя необычные дизайнерские решения, особенности меню. Во время обеда не берите в руки телефон. Сконцентрируйтесь на еде, почувствуйте ее вкус, текстуру.

Суть упражнения: Учиться не преувеличивать срочность дел, концентрироваться на текущей задаче. Во время рабочего дня мы часто откладываем обед или стремимся поесть как можно быстрее, чтобы поработать подольше. На самом деле, поступая так мы только уменьшаем свою продуктивность: нам не хватает времени, чтобы переключиться и мы даже не осознаем, что съели. Поверьте, осознанное потребление обеда принесет пользу не только вашей работе, но и пищеварению.

ПЯТНИЦА

Сегодня вам нужно собраться с духом и станцевать: дома, пока никто не видит, или прямо на улице - на что хватит смелости. Если вам удастся подключить к танцу коллег/друзей/прохожих - будет здорово. Сделайте по результатам 15-секундный ролик и выложите его у себя на странице в соцсетях.

Суть упражнения: Танцы снимают зажимы, позволяют бороться с комплексами, выражать свое настроение и эмоции, делиться радостью.

СУББОТА

1. Придется извиниться перед всеми совами, но сегодня придется встать пораньше. Всего один раз. Вам нужно не позже 8 утра выйти из дома и отправиться завтракать. Пока идете, послушайте тишину, насладитесь ею. Порадуйтесь пустым улицам.

2. После завтрака отправляйтесь гулять любыми новыми маршрутами. Ничего не фотографируйте. Наслаждайтесь тишиной и одиночеством. Если прошлые задания были направлены на то, чтобы замечать, что происходит вокруг, то сейчас вы должны сосредоточиться на себе. Запишите в блокнот все мысли, которые придут вам в голову за время прогулки.

Суть упражнения: Раннее утро выходного дня - это время, когда город спит, а вы предоставлены самому себе. В такие моменты в голову приходят важные мысли и гениальные идеи, появляется вдохновение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

В воскресенье снова отправляйтесь гулять! Время и продолжительность прогулки вы выбираете сами. Задача - замечать и фотографировать надписи на стенах, заборах и других поверхностях. Не нужно специально ходить по подворотням, надписи окружают нас везде - важно лишь их увидеть.

Суть упражнения: То, что мы видим, больше говорит не об окружающем мире, а о нас самих. Красота в глазах смотрящего. Кто-то видит только вандализм и мат. Кто-то - мотивацию к действию. Видеть детали неплохо. Плохо видеть плохие детали, концентрироваться на дефектах, но это вопрос калибровки фокуса внимания. Поменяйте калибровку - и начнете жить иначе. Надписи на стенах - это знаки Вселенной. Видите только мат на заборе? Подумайте, почему Вселенная выбирает такой странный язык для общения с вами.

На самом деле эти задания - не на одну неделю, а на всю жизнь. Для ежедневного применения. Покупайте что-то новое, меняйте шаблоны, разбивайте рутину. Замечайте то, что происходит вокруг и внутри вас. Живите яркой, наполненной жизнью, ощущайте ее вкус и цвет. Быть счастливым можно не только по крупным событиям типа окончания университета или покупки квартиры. Цена счастья не так велика. Тренируйте внимание, наслаждайтесь каждым днем и будьте счастливы!