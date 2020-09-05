Чему стоит поучиться у Весов? - ФОТО

Переход от сезона практичных Дев к периоду царствования Весов (он произошел в минувшее воскресенье) с их мечтательным оттенком может поначалу показаться сложным. С одной стороны - эти знаки не такие уж и разные. Оба имеют четкое представление о порядке и всегда борются за правду. Но с другой - там где Девы предпочли бы упорно трудиться, чтобы достичь целей, Весы делают ставки на социальные связи и более закрытую роль в обществе.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, период царствования Весов может оказаться для всех невероятно полезным. Этот знак всегда стремится к балансу и красоте, и их самое большое желание заключается в том, чтобы прийти к той же гармонии и в своей жизни. Когда концентрация этих астрологических вибраций достигает предела, вы можете обнаружить, что ваши мысли и душа стремятся к самой приятной стороне жизни, призывая найти способы сделать ее проще и сбалансированнее. Так какие же суперспособности стоит перенять у знака Весы?

Дипломатия

Дипломат - это, наверное, самый распространенный типаж Весов. Его особые приметы: большой круг друзей, непереносимость конфликтов и принятие взвешенных, а не импульсивных решений. Что касается последнего пункта: они действуют так не из соображений выгоды, а из страха ненароком кого-то обидеть или расстроить. Поэтому оценивают каждое свое слово. И хотя со стороны часто кажется, что Весам нравится всем угождать или что они не имеют собственного мнения, это далеко не так! Дипломатический настрой Весов позволяет им продвигаться по дороге жизни с наименьшим количеством проблем. Они никогда не решатся, что называется, "погладить кошку против шерсти".

Социальность

Известно, что Весами управляет Венера - планета любви, красоты и гармонии. Вы удивитесь, но внутри этих скромниц заключена тяга к неподдельной роскоши и самым интересным людям. Они имеют четкое представление о том, как хотели бы жить. Поэтому их часто можно встретить в светских или околосветских кругах: на открытии модной картинной галереи, на отраслевом мероприятии или в любом месте, где они могут социализироваться. Репутация имеет для Весов первостепенное значение. И это крайне важная черта, о которой в современном мире другие знаки порой забывают.

Рассудительность

Весам часто достается роль третейского судьи. Вместо того, чтобы уклоняться от ответа или обходить то или иное решение стороной, они, как богиня Справедливости, вмешиваются в процесс и принимают ту или иную сторону хотя бы для того, чтобы решить конфликт раз и навсегда (см. пункт про дипломатию). И больше к неприятной истории не возвращаются. Держите это качество в уме хотя бы в зодиакальный период Весов.