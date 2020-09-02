Как усовершенствовать свою походку - 6 практичных правил моделей

Мы не задумываемся о том, что наша походка формируется не только из физических данных, но и из зажатости, комплексов и неуверенности, которые роятся в голове. В результате мы сутулимся, ходим с опущенной головой, топаем и вообще делаем всячески неудобной нашу же ходьбу. Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru представляет 6 универсальных правил моделей, которые помогают им усовершенствовать походку. Ничего сложного в них нет - ходить уверенно и красиво получится у каждой.

Смотрите вперед

Если вы посмотрите модные показы, то наверняка заметите, что взгляд моделей всегда устремлен в одном направлении. Они почти никогда не опускают глаза и тем более не идут с опущенной головой - во‑первых, их лицо должны видеть зрители, а во-вторых, такое положение шеи и головы неминуемо ведет к сутулости. Это не значит, что правило стоит понимать совсем буквально и не смотреть, например, по сторонам или не опускать взгляд, когда на пути есть препятствия. Но чем больше вы будете смотреть вперед, тем прямее будет спина и стремительнее сама походка.

Расслабьте руки

Руки моделей всегда расслаблены, а потому двигаются в такт телу, из-за чего походка выглядит очень гармонично. Если класть их в карманы или на висящую на плече сумку, а также скрещивать на груди, то все это сковывает движения и, соответственно, делает шаг тяжелым.

Выпрямляйте ноги

Это сделает ваш шаг более размашистым, но при этом летящим и стремительным одновременно.

Представьте перед собой прямую линию

Необязательно всегда идти по прямой линии, выставляя ноги в неестественной позе. Но это упражнение помогает сделать шаг более ровным и синхронизированным. Чтобы ноги не задевали друг друга и не спотыкались.

Найдите свой ритм

Потренируйтесь дома или на улице под музыку и поймите, в каком ритме вам удобнее всего идти - более быстром или, наоборот, медленном. Не стоит специально ускоряться или замедляться, подпрыгивать, двигать бедрами или плечами. Просто расслабьтесь.

Почувствуйте уверенность

Если вы будете уверены в себе, своей красоте и неповторимости, походка сама собой станет совершенной. А тренировать уверенность помогут упражнения выше. Держите голову ровно и не бойтесь идти вперед.