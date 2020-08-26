6 черт характера, отталкивающих окружающих - что с этим делать

Среди нас нет идеальных существ. Все мы - обычные люди, и все мы хоть раз в жизни, но проявляли черты характера, отталкивающие от нас людей. Хотя бы раз в жизни, если не больше. Это является неотъемлемой частью человеческой природы, и тут нечего стыдиться. Но чем больше вы осознаете, что являетесь носителями одной или нескольких подобных черт характера, тем проще вам будет хотя бы попытаться от них избавиться, заменив чем-то более полезным и позитивным. Большую часть времени люди даже не подозревают, что отталкивают от себя окружающих. На то есть несколько причин, и эта статья поможет вам увидеть их такими, какие они есть, и расскажет о том, что вам нужно делать, чтобы от них избавиться.

1. Эгоизм

Без сомнения, если бы в этом мире было бы хотя бы немного больше добрых и бескорыстных людей, он сейчас выглядел бы совершенно иначе, и был мы намного лучше. Даже небольшие и редкие проявления истинного бескорыстия способны, как ничто другое, помочь вам удержать рядом тех, кто вам действительно по душе. Люди по своей природе весьма интуитивные существа, и в большинстве своем чувствуют, когда вы делаете что-то, повинуясь собственному эгоизму. И то, что люди не всегда прислушиваются к своей интуиции, еще не означает, что ими можно пользоваться, словно какими-то вещами, ради достижения собственных целей.

Для того, чтобы прожить по-настоящему счастливую жизнь, вы должны научиться не просто жить в окружении других людей, но и быть частью общества, а для этого нужно, в числе прочего, уметь что-то отдавать, не требуя ничего взамен. Но знаете, как это ни иронично, но когда вы отдаете что-то совершенно бескорыстно, зачастую вы получаете взамен куда больше, чем отдали. Так что если вам нужно благословение на счастье, просто сместите свое восприятие... и станьте этим благословением для себя.

2. Самовлюбленность

Если вы считаете себя важным и значимым настолько, что в любой социальной ситуации говорите только о себе, это определенно будет отталкивать от вас окружающих. Никому не по душе выслушивать самовлюбленные речи, зацикленные на вас и только на вас, и подпитываемые раздутым это. Нет, на самом деле никто не против того, чтобы вы рассказали немного о себе... если этот рассказ легкий и настоящий. Поверьте, люди чувствуют разницу.

Как бы книги и фильмы ни пытались убедить нас в обратном, во всем мире не найдется ни одного человека, который действительно был бы центром Вселенной для всех окружающих.

Не пытайтесь целиком и полностью захватить внимание окружающих и приковать его к себе навечно - вместо этого позволяйте окружающим высказывать свое мнение и блистать в лучах всеобщего внимания, если им это нужно. Лишь в том случае, если вы будете всегда учитывать, как ваши поступки и действия скажутся на других людях, вы сможете создать с ними по-настоящему крепкие и здоровые отношения. Так что проколите тот старательно надутый пузырь эгоизма, которым вы себя окружили, и хотя бы попытайтесь понять, что нужно окружающим вас людям, и что способно сделать их счастливыми. И даже если у вас это не получится с первого раза... что ж, это приходит с практикой.

3. Убежденность в своей правоте

Иногда люди бывают очень высокого мнения о себе, а также о своих знаниях и способностях... слишком высокого мнения, если честно. Зачастую это приводит к тому, что они, сами того не замечая, начинают смотреть на других людей, а также на их поступки и решения, свысока. В некоторых случаях эго людей становится настолько раздутым, что они намеренно пытаются втоптать в грязь всех окружающих, чтобы на их фоне выглядеть как можно лучше. Однако это далеко не самый лучший способ жить в обществе, и любое уважение со стороны окружающих, которое вы заработаете подобным образом, неизбежно окажется фальшивым.

Чтобы избавиться от привычки поступать подобным образом, вам нужно осознать, что каждый человек решает сам, как именно он хочет жить - и это вполне нормально. У каждого из нас есть свои знания, убеждения и ценности, и все это вовсе не делает кого-то лучше или хуже, чем остальные. Так что вы поступите очень правильно, если будете уважать других людей в той же мере, в которой вы уважаете себя, и ни при каких обстоятельствах не будете считать себя выше них лишь потому, что вы - это вы.

4. Перфекционизм

Люди несовершенны, и с этим ничего не поделать - такова уж человеческая природа. Люди оступаются и ошибаются, но именно это и делает их особенными. Люди способны использовать собственные ошибки в качестве жизненных уроков, учащих их чему-то новому. И это совершенно нечестно и неправильно - ожидать идеальности от других, когда вы сами никак не можете гарантировать, что все, что вы делаете, будет идеально.

Будьте более терпимы к окружающим, и осознайте тот простой факт, что да, они действительно совершают ошибки... но и вы это делаете тоже. Перфекционизм - это стремление к недостижимому, так что лучше просто стараться делать все как можно лучше, и не обижаться на то, что люди не настолько совершенны, как нам бы этого хотелось.

5. Склонность к хроническим жалобам

Счастливые и успешные люди если и жалуются, то делают это исключительно по оправданным и веским причинам. С другой стороны, у хронических жалобщиков всегда найдется какой-то негатив в отношении жизненной ситуации, в которой они находятся... даже если все остальные люди вокруг вполне счастливы! На самом деле все довольно просто: у каждого из нас есть свои жизненные обстоятельства, но в конечном итоге это именно наши жизненные обстоятельства - честные или нечестные, желаенные или нежеланные. Вместо того, чтобы жаловаться, лучше ищите решения своих проблем. Ну а жалобы... жалобы ведут в никуда.

6. Цинизм

Одной из наиболее проблемных черт характера, демонстрируемых людям окружающим, является цинизм. Нам стоит помнить о том, что мы не можете предугадать, чем закончится то или иное начинание, если мы не дадим ему хотя бы шанса. Так что старайтесь не быть плохим пророком, и не предсказывать другим людям ошибки и неудачи еще до того, как они успеют что-то сделать. Позитивное мышление может заставить любого циника взглянуть на мир совершенно иначе. Оно даже способно совершенно преобразить его жизнь, потому что чем больше вы верите в новые возможности, чем больше их будет появляться.