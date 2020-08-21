10 способов показать людям, что вы действительно умны

Когда вы будете читать приведенный в этой статье список из десяти вещей, которые вам стоит делать, чтобы показать окружающим, что вы умны, некоторые из них неизбежно покажутся вам обычным здравым смыслом. Это говорит о том, что вы обладаете врожденной или приобретенной вежливостью и тактичностью - двумя качествами, которые также часто выводят за рамки уравнения интеллекта, но которые, тем не менее, являются отличительной особенностью действительно умных людей.

Ну да хватит ходить вокруг да около, вот те десять вещей, который помогут вам показать окружающим, что вы действительно умны:

1. Всегда приходите вовремя

"Человек, бездумно тратящий зря даже всего лишь один час своей жизни, еще не осознал ее ценности" - Чарльз Дарвин, создатель теории эволюции

Если вы всегда и в любых обстоятельствах приходите вовремя, это четко демонстрирует, ваше умение здраво распоряжаться своим временем и вашу ответственность. Постоянно опаздывающие люди воспринимаются окружающими как ненадежные, недостойные доверия и недисциплинированные, и вы наверняка согласитесь, что ни одно из этих качеств вы бы не стали связывать с действительно умным человеком.

Люди, достигшие своих жизненных целей, всегда являются мастерами своего времени. Взять, к примеру, того же Чарльза Дарвина. Как считал сам Дарвин, он вовсе не отличался каким-то сверхординарным интеллектом. Зато он умел тратить свое время на то, что было для него действительно важно, а это многого стоит.

Говорят, что Дарвин мог часами наблюдать за различными животными, стараясь не упустить ничего важного и делая свою работу настолько тщательно, насколько это вообще возможно. Но единственный способ, которым этого можно было добиться, - это тщательное и скрупулезное планирование его дня с пробуждения и до отхода ко сну, и выделение максимального времени на то, что он по праву считал делом всей своей жизни.

2. Умейте слушать

"Лишь по-настоящему великий человек действительно умеет слушать своего собеседника" - Кэльвин Кулидж, 30-й президент Соединенных Штатов Америки

Вспомните о нескольких людях из вашего окружения, которых вы справедливо считаете хорошими собеседниками и слушателями. Это люди, которые никогда не отрывают от вас взгляда, пока вы говорите. Люди, к которым практически всегда можно обратиться за дельным и своевременным советом.

Какие личностные качества вы ассоциируете с ними?

Ставлю на что угодно, что, кроме всего прочего, вы считаете их очень умными.

Причина этого проста: быть хорошим слушателем не так-то просто. Для того, чтобы слушать и слышать собеседника по-настоящему, вы должны быть внимательными и держать свой разум открытым для новых слов, мыслей и идей. К тому же для этого нужно уметь сдерживать себя и контролировать собственную импульсивность.

Все эти качества являются основой основ умения активно слушать своего собеседника - способности быть восприимчивыми к словам других людей, а также своевременно и адекватно на них реагировать.

3. Ответственно относитесь к своим деньгам

"Не нужно рассказывать мне, что для вас важнее всего. Покажите мне, на что вы тратите свои деньги, и я сразу это пойму", - доктор Джеймс В. Фрик, бывший вице-ректор Университета Нотр Дам

Знаете ли вы, что большая часть стран, отличающихся наивысшими показателями личных сбережений (денег, оставшихся после налогов, коммунальных платежей, и так далее), характеризуется доходами населения ниже среднего?

Другими словами, то, сколько денег откладывает человек на черный день, практически не зависит от того, сколько он зарабатывает или тратит. Скорее уж это зависит от того, ставит ли он создание накоплений на одно из первых мест в своей жизни.

Умные люди откладывают хоть что-то на черный день, и мудро распоряжаются оставшимися деньгами - это одна из их отличительных черт. Они знают, что сиюминутное удовольствие не стоит последующих безуспешных попыток понять, почему это на их банковском счету остался большой и жирный ноль, хотя еще вчера там было полно денег.

К счастью, решить эту проблему проще простого!

Начните планировать свой семейный бюджет, тщательно расписав все свои ежемесячные доходы и расходы. И ни за что не позволяйте последним превышать первые. Да, возможно, вам придется урезать расходы или отказаться от части приятных мелочей, к которым вы привыкли, однако это нужно сделать, и всего через несколько месяцев вы поймете, что у вас появилась финансовая "подушка" на случай непредвиденных обстоятельств.

4. Постарайтесь стать организованнее

"Каждая минута, проведенная за организацией и упорядочиванием, экономит вам целый час" - Бенджамин Франклин, американский государственный деятель, изобретатель и философ

Слишком многие из нас тратят зря невероятное количество времени и энергии просто потому, что мы неорганизованные. По-настоящему умный человек ни за что не позволит этому случиться.

Простые вещи вроде привычки всегда класть свои ключи в одно и то же место, нескольких минут, уделенных настройке вашей банковской программы для автоматизации накоплений на депозит, а также нескольких минут в конце каждого дня, потраченных на уборку рабочего дня, способны сберечь вам уйму времени, а также сделать вашу жизнь намного, намного проще.

Начните с определения того, на что вы тратите больше всего времени и энергии. А теперь подумайте, что вы можете сделать, чтобы упорядочить и организовать это занятие?

5. Проявляйте вежливость к окружающим

"Будьте вежливы. Что бы с вами ни случилось, это не должно отнять у вас способности говорить "спасибо" другим людям, или же хвалить их за хорошо сделанную работу" - сэр Ричард Брэнсон, основатель и исполнительный директор Virgin Group

Вежливость показывает окружающим, что вы не так просты, как можете казаться, и не зациклены на себе. Когда вы придерживаете дверь, чтобы она не ударила идущего за вами человека, или помогаете пожилому человеку донести его или ее покупки до машины, вы не только помогаете окружающим, но и укрепляете свою собственную самооценку и самоуважение.

А вот грубость... о, грубость способна послать окружающим совершенно противоположное по значению сообщение. Грубых людей воспринимают как невеж, не умеющих общаться с людьми... одним словом, еще никто и никогда на считал грубияна умным человеком - просто потому, что умный человек сразу бы понял, что подобное поведение неконструктивно.

6. Старайтесь обладать собственным стилем

"Мода - это броня, позволяющая сделать терпимой реальность повседневной жизни" - Билл Каннингхэм, американский фэшн-фотограф, работающий на New York Times

Нет, мы вовсе не являемся сторонниками крайнего материализма, который запустил свои щупальца в умы очень большого процента населения развитых стран. В этом пункте речь пойдет вовсе не о жадности, хвастовстве или стремлении пустить пыль в глаза.

Он прежде всего о презентабельности.

То, как вы выглядите, во многом влияет на то, как вас воспринимают окружающие - включая то, насколько умными вы им кажетесь. Взять, к примеру, хотя бы очки в строгой оправе. Разве вам не кажется, что они делают внешность человека, который их надевает, более строгой и "академической"?

Вот что мы вам посоветуем... Старайтесь, чтобы у вас был хотя бы один приличный костюм по размеру и пара "выходных" туфлей для важных событий. А еще никогда не позволяйте себе выходить "в люди" в рваной или грязной одежде. Старайтесь вовремя чинить или заменять утратившие презентабельность элементы вашего гардероба.

7. Будьте внимательны к деталям

"Разница между чем-то хорошим и чем-то отличным зачастую именно во внимании к деталям" - Чарльз Р. Суиндон, христианский пастор, писатель и просветитель

Вы ведь наверняка слышали поговорку вроде "Дьявол кроется в мелочах"? Так вот, в мелочах кроется не только дьявол, но и вся наша жизнь. Люди, которых окружающие воспринимают как умных, как правило, славятся вниманием к этим мелочам. И если вы не будете следовать их примеру, последствия этого могут быть далеко не самыми приятными (а то и катастрофическими).

Для того, чтобы чаще замечать различные мелочи и детали ситуаций, с которыми вы сталкиваетесь на своем жизненном пути, вам нужно поработать над умением обращать на что-то ваше полное и безраздельное внимание, и удерживать его на этом "чем-то" столько, сколько понадобится. Избирательное внимание - это умение выбирать конкретный стимул из окружающего вас множества, а удерживаемое внимание - это умение направлять его на этот стимул (к примеру, задачу или цель), пока вам это нужно.

Внимание чем-то похоже на мускулатуру. Если вы будете использовать его как можно чаще, со временем оно станет сильнее, а если вы не будете этого делать, оно постепенно атрофируется. Упражнения, укрепляющие внимание, включают в себя медитацию (что неудивительно), чтение, и даже некоторые виды спорта (не ограничиваясь шахматами).

8. Делайте заметки

Да, возможно, привычка делать записи и заметки во время совещания может показаться вам "детской" и намеком на то, что у вас не все в порядке с памятью, но на самом деле это вовсе не так. На самом деле эта привычка доносит до окружающих весьма позитивное сообщение.

Перво-наперво, ваша привычка делать записи и заметки говорит о вашем стремлении сделать себя лучше. Во-вторых, она показывает, что ради того, чтобы стать лучше, вы готовы учиться и усваивать новые знания.

Для того, чтобы быть умным человеком, нужно помнить очень и очень многое. К сожалению, мы, как правило, считаем свою память куда лучшей, чем она есть на самом деле, и эта убежденность зачастую оказывает нам весьма "ведмежью" услугу.

Именно поэтому нам стоит записывать все по-настоящему важное. А еще это помогает мягко и ненавязчиво указать окружающим на то, что вы весьма умны.

9. Тщательно подбирайте ближний круг своего общения

"Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты" - Иоганн Вольфганг фон Гете, немецкий писатель и государственный деятель

Раз уж у нас зашла речь о простых способах казаться умнее (или глупее, если уж на то пошло), вам стоит повнимательнее присмотреться к тем, кого вы называете своими друзьями. Нравится вам это или нет, но тех, с кем вы проводите большую часть свободного времени, вполне справедливо считают мерилом того вашего суждения и вкуса - а следовательно, и ума.

Щепетильность в деле подбора ближнего круга вашего общения - подбора людей, которых вам не стыдно назвать своими друзьями - вовсе не является переборчивостью или элитизмом. Мы ведь и сами постоянно говорим своим детям, чтобы они не водились с плохими мальчиками и девочками, разве нет? И хотя во взрослом возрасте мы куда менее подвержены дурному влиянию со стороны окружающих, нам все равно стоит окружать себя исключительно хорошими, уравновешенными и умными людьми. Кроме всего прочего, это многое говорит о нашем собственном умении читать человеческие души, и понимать, кто чего стоит на самом деле.

10. Заботьтесь о своем теле

"Заботьтесь о своем теле. Это единственная вещь, которая позволяет вам жить" - Джим Рон, предприниматель, писатель и тренер личностного роста

Хотя некоторые люди заботятся о своем теле исключительно для того, чтобы потешить свое эго, мы ищем более холистический подход.

Вам никогда не стоит забывать вот о чем: то, насколько хорошо (или плохо) вы заботитесь о своем теле, в свою очередь позитивно или негативно влияет на все, что вы делаете. Уровень энергии организма, восприимчивость к болезням, подвижность и так далее, и тому подобное - на все это влияет (и влияет серьезно) то, насколько хорошо вы заботитесь о своем теле.

Помня об этом, старайтесь уделять хотя бы по 30-45 минут вашего времени в день на физические упражнения средней интенсивности - как бы вы ни были загружены.

Несколько мыслей напоследок

Когда вы поступаете так, как указано в этой статье, вы демонстрируете всему миру, насколько умны вы на самом деле. Вам не придется хвастаться своим острым умом и демонстрировать свои дипломы и золотые медали. Ваши поступки и поведение скажут обо всем этом куда громче слов.

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