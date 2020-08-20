7 причин, почему люди не должны переживать о том, что не завели детей

Не хотите детей, но боитесь, что будете об этом жалеть? Не стоит.

Но будете ли вы жалеть о своем решении? Если вы рассматриваете возможность прожить жизнь без детей, то наверняка задаете себе этот вопрос, как и многие другие люди, наблюдающие за вашим образом жизни.

Тема детей одинаково серьезна как для мужчин, так и для женщин, хотя на вторых в обществе оказывается значительно большее давление. Все мы выросли на идее о том, что каждая женщина в будущем должна стать мамой. А представители сильного пола, наоборот, обязаны отвечать образу "настоящего мужчины", при этом необязательно будучи отцом.

Меня очень интересует жизненный опыт бездетных мужчин и женщин, и мне определенно не по душе слово "бездетный". В своей книге "Каково это быть бездетной" писательница Рейчел Храстил рассматривает вопрос преимущественно с точки зрения женщин. Тем не менее, глава о сожалении является одним их самых скрупулезных исследований данной темы, которые мне только приходилось встречать. Ранее я уже делилась мнением о других главах ее книги.

Ниже перечислены семь самых важных уроков о сожалении из книги "Каково это быть бездетной":

1. Бояться будущих сожалений о решении, которое сейчас кажется вам правильным, это все равно что обманывать самих себя. Когда мне было 37, у меня была одна неприятная проблема со здоровьем, от которой я не могла избавиться целый год, какие бы лекарства не принимала. Мне настолько это надоело, что я решилась на операцию, от которой долгое время отказывалась. Дело в том, что она лишила бы меня возможности иметь детей.

Мне никогда не хотелось детей. Ни разу. Даже на мгновение. Но прежде, чем согласиться на операцию, я все равно пошла к психологу. Мне хотелось понять, не обманываю ли я себя относительно нежелания завести ребенка и не изменится ли мое мнение в будущем.

Жаль, что книга Храстил не попалась мне на глаза раньше (ее на тот момент еще не было). Храстил пишет: "Боясь будущих сожалений, мы обманываем самих себя". Она очень хорошо описала, что страх будущих сожалений у многих женщин вызван тем, что они не знают себя достаточно хорошо, что их образ жизни и сегодняшние предпочтения не могут подсказать им, чего он будут хотеть в будущем.

Свое решение я приняла почти 30 лет назад. И я никогда о нем не жалела.

2. Сожаления не ограничиваются только личностью человека и его решениями. Сожаления - это результат культурного давления на человека, направленного на то, чтобы заставить его чувствовать себя определенным образом. Храстил отмечает, что среди женщин, у которых никогда не было детей, "жалость к себе считается чем-то естественным, ожидаемым и нормальным. И это одинаково справедливо как в отношении осознанно бездетных женщин, так и бесплодных и тех, кого на такой шаг вынудили обстоятельства".

Но у жалости к себе нет ничего общего со всеми этими вещами. Сожаления об отсутствии детей не являются неизбежными. Наоборот, именно их мы и должны ожидать.

В конце концов, сожаления - это не какой-то там монстр, который может выпрыгнуть на вас в самый неожиданный момент. Это негативная эмоция бездетных женщин, приученных бояться будущего из-за возможного чувства жалости, вины и одиночества...

Предположение о том, что бездетные женщины должны какое-то время страдать за принятое ими решение, навязывает нам идею о том, что отсутствие детей является в обществе нежелательным, а само материнство настолько естественно, что лежит за пределами измерения критического мышления.

3. В дальнейшей жизни некоторых женщин терзают сожаления об отсутствии детей, но только когда их об этом спрашивают. Так, психологи, интересующиеся наличием сожалений среди бездетных женщин, могут спрашивать их, не жалеют ли они о своем решении. Или же просто спрашивают, о чем в своей жизни эти женщины вообще жалеют.

В ходе своих исследований Храстил удалось выяснить, что женщины, которые описывают себя как вынужденно бездетных, более склонны выражать сожаление, чем те, кто утверждает, что сами приняли такое решение. Но эта ситуация имела место только если их спрашивали конкретно о наличии сожалений касательно отсутствия у них детей.

Если женщин спрашивали об их сожалениях в общем, не акцентируя внимания на детях, то между матерьми, сознательно бездетными и вынужденно бездетными женщинами не было обнаружено никаких отличий в количестве сожалений. Даже женщины, отказавшиеся заводить детей в силу жизненных обстоятельств, сами не упоминали о том, что жалеют об отсутствии у них ребенка.

4. Мы только сомневаемся в своем решении не заводить детей, а некоторые люди уже жалеют, что завели их. Представьте себе 37-летнюю женщину, которая действительно верит в свое желание иметь детей. Она всегда об этом мечтала, не сомневаясь ни минуты. Разве она пошла бы к психологу, чтобы удостовериться, что не обманывает себя или чтобы понять, не изменится ли ее мнение в будущем?

Конечно, нет. Мы сомневаемся в своем решении не заводить детей, но не переживаем о том, не будем ли потом жалеть, что все-таки завели их. И все же некоторые женщины жалеют, что родили ребенка. Даже матери, которые любят своих детей. Именно это признание, взятое из разных интервью, социолог Орна Донат использовала как основу для своей книги "Сожаления о материнстве" - ее ответа на приевшиеся заявления окружающих о том, что она будет жалеть, что не завела детей.

5. Бояться будущих сожалений о решении не заводить детей означает не понимать, что такое счастье. Женщины, которые боятся, что их жизнь будет полна сожалений из-за отсутствия детей, могут принимать слишком близко с сердцу скармливаемые им страшные истории - в частности о том, что "достигнуть счастья можно лишь одним путем - с помощью детей, и что если у нас их нет, то мы так и умрем несчастными.

Но суть счастья вовсе не в этом. Даже если на своем пути мы и сталкиваемся с настоящими и сильными разочарованиями, справиться с ними можно гораздо проще, чем нам кажется. В нашей ежедневной жизни самыми важными являются текущие радости и печали. Они представляют собой обычный жизненный опыт вроде времяпрепровождения с близкими друзьями, наслаждения одиночеством или составления планов на выходные.

6. Бояться будущих сожалений о решении не заводить детей значит недооценивать мудрость более старшей версии себя. Фраза "старше и мудрее" - это вовсе не клише. Порой так оно и есть на самом деле.

Страх перед будущими сожалениями предполагает, что мы не сможем справиться с жизненными неудачами, что наша более старшая версия не будет мудрее, чем мы есть сейчас, и что многолетний опыт влечет за собой отвержение человека, которым мы являемся сегодня, а не сострадание к себе настоящему.

7. Бояться будущих сожалений о том, что вы не завели детей, это все равно что иметь узкие взгляды на то, что означает быть человеком. Люди, у которых нет детей, необязательно живут с пробелом в жизни. У них может быть яркая, насыщенная и наполненная смыслом жизнь. Перед ними могут открываться возможности, недоступные для тех, кто хочет стать родителем.

В нашей жизни могут быть близкие, интимные отношения даже без необходимости заводить собственных детей. У нас есть право отдать предпочтение своим мечтам и стилю жизни, не имеющим ничего общего с отцовством или материнством.

Рейчел Храстил заканчивает свою главу о сожалениях, давая читателям совет:

"Вместо того, чтобы переживать о правильности сделанного выбора, лучше возьмите от своего решения все, что можно".

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