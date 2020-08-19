19 августа 2020

отправить статью
4 привычки, которые мешают добиться успеха <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

14:01

  • 101
4 привычки, которые мешают добиться успеха - ФОТО
13 неожиданных продуктов для хорошего сна <span class="color_red">- ФОТО</span>

Здоровье

10:15

  • 331
13 неожиданных продуктов для хорошего сна - ФОТО
10 вещей, которые не купишь за деньги

Опросы

18 августа 14:33

  • 501
10 вещей, которые не купишь за деньги

19 августа 2020 14:01

4 привычки, которые мешают добиться успеха - ФОТО

Некоторые дурные привычки сами по себе могут не казаться большой проблемой и тем не менее серьезно отражаться на жизни и карьере.

Придумывание оправданий 

Если на ответ "почему не получается?" у вас сотня причин и прежде всего виноват начальник, коллега, сосед, родственник или не тот лунный день, то с таким подходом трудно добиться успеха. Перестаньте искать оправдания и начните действовать.

Поиск одобрения 

Ваши попытки получить одобрение другого человека могут дать обратный результат. Например, попытка расшифровать, как HR воспринимает ваши ответы, может привести к тому, что вы запутаетесь в своих словах. 

Неуверенность в себе 

Неуверенность может убить ваши мечты. Если вы придете на собеседование с мыслью: "Меня никогда не возьмут", ваша неуверенность проявится, и у вас будет меньше шансов получить работу. Очередной отказ негативно повлияет на вашу самооценку.  Перестаньте сомневаться в себе: составьте список своих навыков, талантов и достижений. Регулярно читайте список, и когда вас мучает неуверенность в себе, напоминайте себе обо всех причинах, по которым вы "достаточно хороши".

Самоуничижение 

Невозможно добиться успеха и стать лучше, если вы постоянно говорите себе: "я глупый" или "у меня никогда не получится такого сделать". Негативный разговор с самим собой отбьет у вас желание приложить максимум усилий и быстро потянет вниз. Прекратите унижения: говорите с собой как с верным другом. Если вы не хотите использовать такие резкие слова в адрес кого-то другого, не позволяйте своему внутреннему критику говорить их вам.


Просмотров: 102

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

16 августа 11:59

  • 473
Ваш первый йога-класс - 10 правил для новичка - ФОТО

Опросы

14 августа 10:19

  • 775
15 обязательных к выполнению пунктов, чтобы стать победителем по жизни

Опросы

11 августа 16:01

  • 917
7 трюков, которые используют занятые женщины, одеваясь по утрам - ФОТО