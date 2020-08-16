Ваш первый йога-класс - 10 правил для новичка - ФОТО

Первые занятия йогой могут быть не совсем привычными и понятными. Способности тренеров и практикующих йогу учеников покажутся вам запредельными. Вы можете подумать, что у вас никогда не будет такой растяжки или что вы никогда не сможете правильно дышать и двигаться в нужном ритме. Наши советы помогут вам чувствовать себя более уверенно и комфортно на вашем первом занятии по йоге.

Не приходите на занятие с полным желудком. Чтобы динамично менять позы, выполнять скручивания и тянуться, вы должны ощущать легкость во всем теле в процессе занятия. Организму, переваривающему пищу, сложно выделять достаточно энергии еще и для тренировки. Совет от инструкторов йоги: есть нужно не менее, чем за час до тренировки (легкий перекус в виде банана - не позже, чем за полчаса до занятия).

Приезжайте на первое занятие пораньше. Если вы собрались на свой первый урок йоги, приходите в студию с запасом времени. Вы сможете спокойно заполнить анкету или документы, узнать подробнее об условиях занятий или скидках. Бонус: есть шанс занять место поближе к инструктору и настроиться на практику. Предупредите его, что вы - новичок, вам помогут.

Не забудьте спортинвентарь. Уточните у работников клуба или студии, нужно ли вам брать свой коврик для йоги или вам предоставят его на занятии. Также вам могут понадобиться ремни и блоки - для комфортной фиксации каждой позы. Специальный плед даст вам ощущение комфорта в "сидячих" позах, также с ним будет приятно завершить практику и расслабиться в шавасане.

Не пугайтесь пения мантр. На некоторых занятиях по йоге практикуется пение мантр. Это позволяет занимающимся глубже погрузиться в процесс. Вы не обязаны повторять медитативные распевы - постарайтесь расслабиться, правильно дышать и открыться чему-то новому. Решитесь петь мантры с остальными - не стесняйтесь, что выбьетесь из "хора": за ошибки не ругают.

Не мудрите с модными аксессуарами. Не стоит приобретать для первого занятия йогой специальные носки или перчатки, которые вы могли видеть в рекламе. Они дают ложное ощущение "заземления" с ковриком, для начала попробуйте почувствовать опоры сами. Позже вы поймете, нужны вам эти аксессуары или нет.

Избавьтесь от напряжения. На первых йога-практиках вы заметите, как неосознанно зажимаетесь: напрягаете пальцы рук и ног, крепко сжимаете челюсть. Чем быстрее вы научитесь расслаблять мышцы, тем легче вам будет почувствовать и удержать каждую асану, а также хорошо растянуться. Постарайтесь успокоиться.

Дышите. Обратите внимание, как поверхностно и неглубоко ваше дыхание в начале урока, и как постепенно к концу занятия оно становится все глубже. Если вам удастся расслабиться и отпустить мысли, каждый ваш вдох станет наполненнее, а выдох - длиннее. Глубокое дыхание - это самый лучший способ успокоиться и погрузиться в практику.

Поза ребенка - полезная пауза в практике. В одном с вами классе будут люди, практикующие йогу на разных уровнях. Скорее всего, будут и те, что занимается годами. Если какая-то асана покажется слишком сложной, вы можете лечь и отдохнуть в позе ребенка. Это лучший вариант, если у вас сбилось дыхание и вы в целом чувствуете усталость.

Доверяйте своему инструктору. Не всегда удается менять асаны в одном темпе с инструктором. Поначалу это может оказаться непростой задачей. Однако если вы доверяете инструктору, постарайтесь придерживаться общего ритма - он подбирает позы так, чтобы не нарушалась динамика занятия. Если у вас что-то не выходит - не стесняйтесь попросить преподавателя скорректировать ваши действия.

Не бойтесь быть новичком. Не переживайте, если у вас сразу что-то не получается - через несколько месяцев регулярных занятий вы войдете в ритм, запомните асаны, научитесь правильно дышать и почувствуете улучшение гибкости и свободу движений тела. А пока - дайте себе побыть новичком, оставьте стеснение и страхи за дверями класса йоги.

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