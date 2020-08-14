15 обязательных к выполнению пунктов, чтобы стать победителем по жизни

Если ты действительно хочешь стать победителем по жизни, хочешь чего-то достичь, запомниться истории, тогда ты обязан выполнить эти 15 пунктов.

1. Не трать время на размышления - узнай и действуй.

"Не думай. Ты уже знаешь, что должен делать, и ты знаешь, как это сделать. Что тебе мешает?"

Тим Гровер

2. Всегда будь готов

Твоя подготовка должна быть на самом высоком уровне, чтобы в любой момент ты мог проснуться и сделать то, что от тебя требуется по инстинкту.

3. Не делай деньги своей мотивацией

Сегодня деньги есть, а завтра их нет. Что ты будешь делать в этой ситуации? Будешь сидеть или продолжишь путь? Не ориентируйся на внешние факторы, будь глубинным человеком.

4. Не оставайся удовлетворенным от своих достижений

"Стремление ликвидировать разрыв между почти идеальным и совершенным - это хорошо, но она такая же огромная, как разница между великим и неудержимым".

Тим Гровер

5. Всегда будь в контроле

Контролируй то, что ты делаешь, отвечай за все свои движения.

6. Будь верен себе

Никогда не становись предателем своих ценностей и правил, никто и ничто не стоят того же.

7. Не пренебрегай давлением

"Давление может прорвать трубы, но оно также создает алмазы".

Тим Гровер

8. Не бойся последствий неудачи

Неудачи всегда будут в твоей жизни, это закон успеха, так что принимай их с улыбкой и учись ликвидировать последствия, но не бойся их.

9. Не конкурируй с другими. Заставь их конкурировать с тобой

Большинство людей конкурируют с другими людьми. В результате они имитируют и копируют то, что "работает" у других.

Они теряют свою личность и свою индивидуальную жилку.

10. Никогда не прекращай учиться

Обычные люди ищут развлечения. Необыкновенные люди ищут где бы новому научиться.

11. Успеха всегда будет мало, не довольствуйся малым результатом

Для большинства людей стать успешным для малого количества людей вполне достаточно. Но твой успех всегда должен развиваться, не останавливайся на малых аудиториях.

12. Не хвастайся своими достижениями

Пусть лучше о тебе говорят твои дела, чем твои слова. Никогда не говори о том, что ты сделал, люди не любят этого, потому что ты - реально красавчик! Поэтому не нужно соблазнять людей на месть или сплетни, их и без того хватает возле успешных и богатых.

13. Будь устойчивым

Не стоит загонять себя в работу, это никак не приблизит тебя к успеху. Научись экономить время и правильно его использовать. Какой толк будет от того, что ты зароешься в компьютер на 20 часов в сутки?

14. Доверие - твой самый большой актив

Будь командным игроком, помни, что без людей ты никогда не станешь известным, а чтобы вокруг тебя была хорошая команда, нужно уметь доверять людям и самому стать тем человеком, которому доверяют.

15. Окружи себя успешными людьми

Хочешь быть богатым? Общайся с богатыми. Хочешь быть профессионалом? Общайся с такими же людьми. Хочешь успеха в какой-то сфере, найди людей, которые этого уже достигли. Не нужно общаться с теми, кто тянет тебя на дно, кто напоминает тебе о прошлых ошибках. Подружись с теми, кто постоянно стремится к лучшему будущему.

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