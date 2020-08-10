8 вещей, за которые вам стоит бороться каждый день - ФОТО

Одна ошибка вовсе не должна определять всю вашу дальнейшую жизнь. Сегодня, вот прямо в эту минуту, у вас есть шанс начать все заново...

В жизни нужно бороться за все, что этого стоит... Lady.Day.Az со ссылкой на Cluber.com.ua представляет 8 вещей, за которые вам нужно бороться каждый день.

1. Личностный рост.

Не бывает целей, которых легко достичь. Цель - это достижение, требующее усилий и определенных жертв. Любая цель, которой в жизни стоит достичь, требует определенных усилий и стараний.

Через десятки лет, в свой смертный час, вы вспомните не о том, что далось вам легко и просто. Вы подумаете о том, как вам удалось преодолеть все трудности и достичь невозможного. Вы будете вспоминать о том, как вы нашли в себе силы достичь того, что казалось недостижимым.

Не делайте того, что легко сделать. Делайте то, на что вы способны. Удивите самого себя тем, насколько вы всемогущи.

2. Правда и честность.

Самосовершенствование и личностный рост принесут с собой много прекрасного в вашу жизнь только тогда, когда весь этот процесс перемен будет основан на честности. Если вы не будете самим собой абсолютно со всеми, любая попытка измениться окончится разочарованием и злостью.

Вы всегда и везде должны быть тем, кто вы есть. От правды никуда не деться. Даже если вы будете ее игнорировать, она не перестанет существовать.

Пытаясь приукрасить какой-либо из аспектов вашей жизни, вы создаете черную дыру в своей душе. Если вы не будете собой, у вас ничего не получится. Да, говорить правду и разбираться с ее последствиями нелегко, но... В конечном итоге, именно правда вас и освободит.

3. Сердце, в котором нет места зависти и ревности.

Зависть и ревность - это болячки, которые обходятся нам очень дорого, и не позволяют человеку быть самим собой. Поддаваясь им, вы каждый раз платите за них очень большую цену. У вас резко портится настроение. Вы становитесь неспособными на новые идеи. Начинаете страдать от комплекса неполноценности и хронических головных болей, очень похожих на мигрень.

Завидовать кому-то - это все равно, что самому пить яд и ждать, что кто-то другой пострадает. С ревностью - ситуация не лучше. Она заставляет нас желать кому-то плохого, а это негативно отражается на нас самих.

Вместо того, чтобы разрушать себя мыслями о том, чего у вас нет (или о том, что вы не хотите, чтобы произошло), подумайте о том, что у вас есть.

Задумайтесь о том, к чему вы хотите стремиться и что вы можете сделать сегодня для того, чтобы немного изменить окружающую реальность.

4. Перемены в лучшую сторону.

Когда вы оказываетесь в ситуации, в которой вы никогда не хотели бы оказаться, все, чего вы хотите, - это перемены. Любого рода перемены.

Однако подход "перемены во имя перемен" далеко не всегда позволяет продвинуться вперед. Перемены требуют от вас времени и усилий.

Само осознание необходимости перемен может быть для вас огромным источником мотивации. Однако это не все, что вам нужно. Для того, чтобы мотивация помогла изменить жизнь к лучшему, вам нужно использовать ее правильно.

Используйте ее для создания того, что будет иметь для вас определенную ценность. Не боритесь за то, чего вы не хотите. Создавайте то, что вы хотите создать. Не наказывайте тех, кто причинил вам боль. Забудьте об этих людях.

Сфокусируйтесь на том, что позволит унять вашу боль. Не обращайте внимания на то, от чего вы пытаетесь убежать. Обращайте внимание на те великие свершения, к которым вы хотите прийти.

5. Желание и готовность учиться на собственных ошибках.

Одна ошибка вовсе не должна определять всю дальнейшую жизнь. Этого и не произойдет, если вы не позволите. Сегодня, вот прямо в эту секунду, у вас есть шанс начать все заново. Анализируйте совершенные ошибки и учитесь на них, но не позволяйте им тянуть вас назад.

Путь к успеху буквально усыпан ошибками. Их невозможно избежать. Достигнете ли вы успеха или же потерпите поражение, зависит вовсе не от того, сколько раз вы ошибетесь. Все дело в том, как вы отреагируете, и что будете делать дальше.

Вы не сможете приумножить свои знания о жизни, если вы не будете готовыми совершать ошибки и прощать себя за это.

6. Упорство и терпение.

Прежде, чем опускать руки, подумайте о том, стоит ли это делать. Что если для достижения цели вам нужно приложить еще капельку усилий?

Согласитесь, было бы крайне неприятно отказываться от задуманного в подобной ситуации. Насколько обидно будет, когда вы узнаете, что поезд прибыл на станцию через пять минут после того, как решили уйти? Этим я хочу сказать, что успех требует не только способности усердно работать, но также упорства и терпения.

Если вы устали, отдохните. Сделайте перерыв, но не сдавайтесь. Вы никогда не знаете, что ожидает вас за следующим поворотом в этой жизни. Может быть, вы, наконец, получите все то, к чему так долго шли. Может быть, следующий поворот в вашей жизни ознаменует собой новый этап. Так или иначе, шаг за шагом, вам необходимо продолжать идти вперед. Только так вы однажды достигнете желаемого.

7. Истинная любовь.

Как бы сильно вас ни любил партнер, он не способен решить все ваши проблемы. Не существует любви с первого взгляда, которая будет длиться вечно, если оба партнера не работают над отношениями.

В мире есть тот человек, за любовь которого стоит бороться. Это стоит делать вовсе не потому, что он во всем идеален. Это стоит делать потому, что все недостатки этого человека вас устраивают. Вместе вы будете дополнять друг друга. Это позволит вам стать единым целым и действовать более эффективно в заданном направлении.

Когда вы встретите такого человека, вы поймете, что он - тот самый. Понять это просто, ведь этот человек поможет вам раскрыть в себе все самое лучшее.

8. Готовность совершать добрые, правильные поступки.

Игнорируя желание совершать правильные поступки, вы не достигнете величия и не обретете внутреннего покоя. Вашими помыслами и поступками должна руководить правда. Стремитесь к этому. Если что-то кажется вам неправильным, не делайте этого. Если что-то из сказанного вами является ложью, не повторяйте ее вновь.

Делайте то, что вы делаете, когда вам кажется это правильным. Делайте то, что нужно сделать, даже если этого никто не заметит. Будьте одним из тех людей, которые действительно приносят перемены. Будьте одним из тех, кто оставляет после себя мир, который стал чуточку лучше и правильней.