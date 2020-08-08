5 знаков зодиака, нарушающих заповедь «не лги»

Все люди хоть раз в жизни, но обманывали. Иногда ложь бывает во благо, а порой это происходит из-за злых помыслов. Тем не менее, делать этого нельзя, ведь сам Бог говорил, что лгать крайне опасно и даже наказуемо. Но кто же полностью соблюдает все заповеди? Все равно найдется хоть одна ситуация, нарушающая закон Божий.

Одни знаки зодиака врут чаще, другие - реже , все дело во внутренней предрасположенности ко лжи.

Скорпионы

Скорпионы - это отъявленные лжецы. Но когда они лгут, то становится очень неприятно. Ложь Скорпионов обидна, она задевает за самое больное и чувствительное. Но почему же тогда Скорпионы считаются честными людьми? Да потому, что они просто-напросто сами признают свой обман через небольшой промежуток времени.

Тельцы

Тельцам соврать, то же само, что другим чихнуть или кашлянуть. Они делают это постоянно, при этом, не замечая за собой таковой проблемы. Удивительно, но если с детства наказывать Тельцов-детей за вранье, то во взрослом возрасте все будет только хуже. Нужно объяснить маленькому Тельцу всю сущность лжи и тогда обманов, возможно станет меньше.

Козероги

Люди этого знака зодиака понимают, что обманывать плохо и опасно. Но однажды начав, остановиться уже не могут. Им нужно сказать неправду. И пусть в ней нет необходимости. Радует только то, что эта ложь не приносит никакого вреда, ведь зачастую она касается каких-то маленьких, незначительных или отвлечённых вещей. Но неприятный осадок остается в любом случае.

Близнецы

Представители этой зодиакальной группы известны всем как отъявленные лицемеры. Лицемерие подразумевает под собой ложь, только с еще более отрицательным оттенком. Избавиться от такой проблемы Близнецам сложно или практически невозможно. Но сдаваться никогда не надо.

Львы

Врунишки номер один по жизни, Львы запросто могут уверить человека в своей правоте. При этом они не гнушаются обманом и частенько прибегают именно к этому способу. Львы любят лгать, они думают, что так жизнь становится интереснее и красочнее. Но необходимо их разуверить - обман и ложь никогда не приводят ни к чему замечательному.

Люди, которые входят в представленные выше зодиакальные группы, часто даже не задумываются, что лгут. Это не уменьшает их вины. Просто нужно понять и осудить в себе ложь. Внимательный и тщательный подход к проработке такого рода проблемы поможет избавиться от нежелательных обманов. Поверьте, жить станет легче, ведь больше не придется выпутываться из сложных ситуаций, когда обман раскрыт.

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