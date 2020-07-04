Почему женщины любят носить туфли на высоком каблуке? - ФОТО

Около 72% женщин хотя бы раз в жизни надевали туфли на каблуке. Эту обувь нельзя назвать удобной, но у нее совсем другое предназначение - привлекать внимание. Однако так было не всегда.

Немного истории

Люди всегда мечтали парить над землей, и первую обувь на каблуке носили знатные мужчины, чтобы подчеркнуть статус и буквально возвыситься над остальными. В Европе каблуки закрепились в моде к 14 веку благодаря двум преимуществам: во-первых, они удобны для верховой езды (фиксируют ногу в стремени), во-вторых, практичны на грязных улицах (помогают перейти лужи). Будучи частью гардероба дворян, каблуки превратились в символ власти.

Тогда их и переняли женщины (сначала аристократки, а потом и куртизанки). Высота их каблука указывала на благосостояние и положение в обществе. Например, обеспеченные венецианки надевали чопины - обувь, платформа которой достигала 50 см (а по некоторым источникам - 100 см). Они не могли передвигаться без помощи служанок, но три столетия не отказывались от модели. Пожалуй, вся обувь на каблуке поначалу была неудобной. Так, при дворе Людовика XVI женщины пользовались тростями, чтобы сохранить устойчивость во время ходьбы.

Спустя несколько веков, в викторианскую эпоху, мужчины сделали выбор в пользу удобства и плоской подошвы. Тогда-то каблуки и стали символом женственности, потому что они делают походку неустойчивой, не позволяют быстро двигаться и бегать, а значит, подчеркивают слабость и хрупкость ее носительницы.

В середине 20 столетия были изобретены шпильки, тогда же приобрел популярность такой жанр графики, как пин-ап - на постерах изображали полуобнаженных девушек, на которых из одежды могли быть только каблуки. Ассоциация с сексуальностью привела к тому, что в кино чаще всего туфли носят супергероини, роковые соблазнительницы или танцовщицы кабаре. Наряду с короткой юбкой у слишком высоких каблуков дурная репутация в массовом сознании - они ассоциируются с распущенностью и доступностью.

Современные женщины надевают каблуки для того, чтобы прибавить себе несколько сантиметров роста. И они не зря стараются: как обнаружили исследователи из Польши, окружающие считают более красивыми тех людей, чьи ноги незначительно длиннее средних показателей по населению. То есть даже каблук "рюмочка" существенно добавляет вам привлекательности. Происходит это в том числе потому, что увеличивается амплитуда покачивания бедрами, создается акцент на ваших округлостях.

Факт, что туфли оказывают огромное воздействие на мужчин, проверил и подтвердил психолог Николас Геген. Его ассистентки надели обувь на плоской подошве, на среднем каблуке и на шпильке. Девушки предлагали прохожим поучаствовать в опросе. Если помощницы ученого были в туфлях на высоком каблуке, то мужчины откликались на просьбу в два раза чаще (в 83% случаев), чем если девушки были в обуви с плоской подошвой. В другом эксперименте ассистентки роняли перчатку. Если они были в обуви на каблуке, то им помогали 93% проходящих мимо мужчин, что на 30% выше, чем в случае с девушками в обуви без каблуков. Примечательно то, что во всех случаях обувь на каблуке не оказывала никакого влияния на проходящих мимо женщин.

Еще одно исследование показало, что каблуки сокращают время, которое уходит у мужчины на принятие решения о знакомстве. Если женщина надевает в бар или клуб обувь на шпильках, то кавалер к ней подойдет через восемь минут, а не через четырнадцать.

Если в середине и второй половине прошлого столетия женщины носили каблуки почти постоянно, то сейчас туфли превратились в обувь для особого случая. И на то есть медицинские основания. На высоких каблуках не только есть риск растянуть связки, но и риск деформировать суставы, что приводит к развитию так называемых "косточек". Из плюсов можно назвать лишь то, что каблук положительно влияет на осанку: для баланса женщина вынуждена держать спину ровно, что заодно визуально увеличивает грудь. Остановитесь на варианте каблука в 3-4 см: он подходит для повседневной носки и умеренно повышает самооценку.

Н. Гасымова

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