11 вещей, которые нужно сделать до 9 утра, чтобы день задался - ФОТО

Только если вы не уверенный "жаворонок", утро для вас вряд ли является любимым временем суток - особенно зимой, когда солнце встает поздно. Мы расскажем об 11 вещах, которые стоит сделать до 9 утра, чтобы ваш день стал лучше.

1.Выпейте стакан воды

Специалисты считают, что вода запускает в организме метаболические процессы. И хотя не все диетологи согласны с этим утверждением, большинство согласится с тем, что стакан обычной воды сможет быстро взбодрить после сна, возможно, даже лучше чашки кофе.

2.Не смотрите ленту Instagram

Чаще всего, выключая будильник, мы уже по инерции открываем Instagram. Но из-за того, что мозг еще спит, просмотр ленты превращается в механическое и бездумное занятие. Лучше потратьте эти 10-15 минут на то, чтобы просто поваляться в кровати или сделать что-нибудь полезное - например, зарядку.

3.Ответьте на сообщения или письма, которые оставили на потом

Согласитесь, часто по вечерам мы открываем сообщения и из-за усталости думаем, что ответим на них позже или просто игнорируем их. Незавершенный разговор может вызывать подсознательное чувство беспокойства. Не позволяйте этому преследовать вас весь день: ответьте на непрочитанные письма и сообщения прямо с утра.