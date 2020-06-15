Советы, чтобы продлить удовольствие после отпуска

Отпуск прекрасен всем, кроме одного - он не бесконечен. Как бы ни было приятно нежиться на карибском пляже, скользить на лыжах в итальянских Альпах, гонять на велосипеде по вьетнамской глуши, призрак возвращения домой неумолимо дышит в затылок, напоминая о скорой встрече с повседневными обязанностями.

Путем долгих и настойчивых опросов ученые вновь подтвердили очевидный факт: каникулярное послевкусие длится недолго. Вскоре после возвращения домой уровень счастья неумолимо съезжает к предотпускному уровню. И хотя, по словам калифорнийского психолога и исследователя отпусков Джессики де Блум, недолгие дни отдыха "имеют сильный, но кратковременный эффект", не спешите возвращать в магазин купальники и отменять забронированный тур. Исследования счастья и природы потребления все-таки привели науку к полезным выводам, которые помогут максимизировать удовольствие от коротких и долгожданных каникул. Рассказываем, как продлить удовольствие от отпуска.

Психологи подтверждают, что любой опыт приносит больше удовольствия, чем материальные блага. Отчасти это объясняется тем, что людям, как правило, интереснее говорить о пережитом, чем о купленном. "Вкладываясь в путешествия, мы не только оплачиваем временную смену обстановки, но и инвестируем в истории, которыми будем делиться с родственниками, друзьями и коллегами, - объясняет Амит Кумар, доктор наук Школы бизнеса имени Бута при Чикагском университете, изучающем помимо прочего отношения между деньгами и счастьем. Каникулы делают нас счастливее спустя месяцы и даже годы, потому что живут в рассказах о пережитых приключениях. Так что, если вы хотите продлить удовольствие от отпуска, делитесь впечатлениями.

Чтобы продлить приятные ощущения, ученые советуют предварительно планировать отпуск. Это гарантирует больше удовольствия от предвкушения события, нежели спонтанное решение, принятое в последнюю минуту. "Мы взволнованы, с нетерпением ожидая удовольствия от отпуска, и подсознательно ищем способ продлить эти приятные ощущения, - говорит доктор Кумар. - Составляем списки, строим маршруты, прицениваемся к билетам, выбираем экипировку - деятельная подготовка добавляет впечатлений, делая ожидание самостоятельным развлечением накануне путешествия".

Еще один аспект, важный для продления отпускного счастья: уделите особое внимание планированию начала поездки. Например, бронируя двухнедельное проживание в простеньком отеле на сказочном Бали, предоставьте себе "право первой ночи" на пятизвездочном курорте. Изучите предложения авиакомпаний - возможно, получится оплатить заслуженную роскошь накопленными милями или картами лояльности.

Для того, чтобы финал отпуска не потускнел на фоне старта, советуем применить схожую стратегию к последнему дню. Отметьте завершение каникул выходом в ресторан, полетом на воздушном шаре или чем-то не менее значимым, что поможет закрепить за отпуском статус идеального.

Рассказывая друзьям о пережитом, имейте в виду, что обмен информацией способен по-разному влиять на настроение. Психологи выяснили, что сравнение собственного опыта с чем-то схожим, испытанным или купленным другими, может существенно снизить удовлетворение от вложений - по принципу "за чужим забором трава всегда зеленее".

Обсуждая с друзьями недавние отпуска, можно узнать, что их круизный лайнер был в два раза больше, а на палубах помещалось семь бассейнов, а не четыре, как в вашем случае. Понятно, что кто-то всегда ухитрится забронировать круиз покруче или отель подороже, но для максимизации счастья важно найти аспект, с которым вам, без сомнения, повезло. "Отпуск сам по себе не является особенным развлечением, но у вас всегда есть шанс разглядеть побольше уникальных моментов, чтобы долго и искренне радоваться полученным впечатлениям", - советует доктор Данн.