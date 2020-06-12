Эти 8 вещей позволят жить полной жизнью

По какой-то причине в современном мире люди переживают намного больше, чем должны. Хватит зацикливаться на мелочах. Мы слишком озабочены тем, что могут подумать о нас окружающие, и позволяем этому разрушать нас изнутри. Мы должны сами проживать свою жизнь, а не беспокоиться о том, чего нельзя изменить.

Вот 8 вещей, которые всем нас стоит делать, чтобы перестать переживать по пустякам и начать жить полной жизнью:

Смиритесь с тем, что некоторые вещи - полный отстой

Осознание этого приносит человеку ощущение свободы. Некоторые вещи бывают настолько плохими, что с ними ничего нельзя поделать, кроме как смириться и продолжать жить дальше. Сюда можно отнести и людей, и чувства, и все остальное.

Будьте тем, кем хотите быть

Не позволяйте никому в этом мире определять вашу сущность. Вы сами определяете, кто вы такие. Вы тот, кем хотите быть. Никто не вправе осуждать ваши мечты. Если вам чего-то хочется, боритесь за это. Жизнь всего одна.

Оказавшись в стрессовой ситуации, сделайте шаг назад и отдышитесь

Людям чересчур нравится подставлять друг друга. Когда кто-то или что-то начинает вас нервировать, не держите эмоции в себе. Сделайте шаг назад и отдышитесь. Отстранитесь от сложившейся ситуации и дайте человеку понять, что не позволите помыкать собой. Вы - ваш злейший враг. Порой вам нужно постоять за себя.

Если ничего нельзя изменить, продолжайте жить дальше

Не стоит зацикливаться на вещах, которые нельзя контролировать. Просто примите их и живите дальше.

Сосредоточьтесь на собственных проблемах

Не давайте себе застрять в решении чужих проблем. У вас хватает своих трудностей, и лишняя драма вам ни к чему. Живите своей жизнью, а другие пускай живут своей.

Если вы не хотите чего-то делать - не делайте

В этом мире мы обязаны делать всего несколько вещей. И если что-то делает вас несчастными, измените это. Вы не должны заниматься тем, что ненавидите. Все всегда можно сделать по-своему.

Не позволяйте людям добраться до вас

Многие люди будут пытаться утянуть вас на дно. Не позволяйте им этого. Помните, они выбрали вас своей мишенью, потому что видят в вас угрозу. Вы особенные, и рядом с вами они чувствуют себя неполноценными.

Знайте себе цену

Вы - удивительное создание, которое заслуживает в этой жизни намного большего. Никому не позволяйте говорить вам обратное. Знайте себе цену.