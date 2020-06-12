Как и зачем использовать термальную воду? - ФОТО

Термальная вода - это вода, поступающая из термальных источников. Ее особенность заключается в том, что она богата полезными микроэлементами и минералами и, соответственно, обладает множеством полезных свойств. То, какие компоненты входят в состав воды, зависит от места ее происхождения.

Дома, в офисе или в машине кондиционированный воздух и отопление воздействуют на кожу и сушат ее. Поэтому термальная вода - незаменимый помощник в регулярном увлажнении. Низкоминерализированную термальную воду можно использовать так часто, как это необходимо, - ограничений по нанесению нет.

Как сообщает Lady.Day.Az, в составе термальной воды можно найти такие важные для организма и поддержания здоровья кожи элементы, как кальций, магний, кремний. Бикарбонаты, входящие в термальную воду, делают кожу мягкой и бархатистой. Цинк обладает противовоспалительным действием, а присутствующий в составе воды селен оказывает мощный антиоксидантный эффект, помогает бороться с преждевременным старением. За счет успокаивающего действия термальной воды можно бороться с покраснениями и раздражением на коже. Как правило, термальная вода не имеет противопоказаний и рекомендуется для всех типов кожи.

Особенность термальной воды состоит в том, что ее можно наносить как на очищенную кожу, так и на макияж в течение дня. Визажисты рекомендуют использовать термальную воду даже в качестве заключительного этапа для закрепления макияжа.

ВАЖНО: Использование термальной воды непосредственно на пляже может привести к солнечному ожогу, ведь вода отражает до 20% солнечных лучей. Капельки воды на коже, если вы ее не промокаете после распыления, могут спровоцировать ожог. Лучше всего наносить термальную воду после солнечных ванн либо в тени. Это успокоит вашу кожу, снимет покраснения и подготовит ее к нанесению крема после загара.