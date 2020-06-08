7 законов психологии, которые изменят вашу жизнь

Благодаря этим правилам вы сможете внести в жизнь больше яркости и позитива, наполнить ее новым смыслом, любовью и мудростью.

Правило Зеркала

Люди, которые окружают меня, являются моими зеркалами, отражающими те мои черты, которые зачастую я сам неспособен осознать.

К примеру, если кто-то ведет себя по отношению ко мне грубо, то это означает, что я сам этого хочу или, по крайней мере, неосознанно допускаю такое поведение.

Если я часто становлюсь жертвой обмана окружающих, то это признак того, что я - слишком доверчивый человек. Так что злиться могу лишь на себя.

Правило Выбора

Я понимаю, что все, что случается в моей жизни, - это результат моего личного выбора. И если сейчас разговариваю с нудным человеком, не означает ли это, что я сам являюсь таким же занудой?

Не существует плохих людей, а есть несчастные. Если я страдаю из-за общения с ними, то, значит, этого хочу сам. Так что нет смысла притворяться. Я сам виновник всего, что случается со мной.

Люди сами являются создателями собственных судеб.

Правило Ошибки

Я признаю, что регулярно совершаю ошибки. Понимаю, что мое мнение и действия бывают ошибочными. Настоящий мир - не черно-белый, и я далеко не идеален.

Я обычный человек, который может время от времени совершать ошибки. Самое важное - это уметь осознать совершенную оплошность и своевременно ее исправить.

Правило взаимности

У меня есть именно то, что мне нужно и чего я достоин. Будь то взаимоотношения с окружающими, карьера или финансы. Если я не умею любить человека на все 100%, то глупо ожидать, что он полюбит меня в ответ по-настоящему.

Поэтому все мои жалобы не имеют смысла. Но если я решаю измениться - люди вокруг меня также меняются к лучшему.

Правило зависимости

Никто мне ничем не обязан. Я помогаю всем, кому могу, и не жду ничего взамен. И это делает меня счастливым.

Чтобы стать хорошим человеком, вы для начала должны обрести внутреннюю силу. Чтобы обрести внутреннюю силу, нужно начать верить в то, что вы можете все. И я верю в это! Но необходимо также научиться, если нужно, отвечать "Нет!".

Правило присутствия

Я существую здесь и сейчас. Прошлое - это прошлое, так как каждое проживаемое мной мгновение - это и есть настоящее. Будущего тоже нет, так как оно еще не наступило.

Жизнь в прошлом может привести к депрессии, а поглощенность будущим - к тревоге и беспокойству.

Пока я живу в настоящем, я реален, я существую. Вот где настоящее счастье.

Правило Оптимизма

Пока я жалуюсь на жизнь, она проплывает мимо, а я даже этого не замечаю.

Глаза видят, ноги ходят, уши слышат, сердце бьется, душа радуется. Мой фитнес - это лучи солнца, лес и река. Если я иду вперед, то ветер ласкает мою кожу - и я чувствую, что живу.

Если я только смотрю телесериалы, валяясь в кровати, и общаюсь в Интернете - я присутствую не в этом мире, а в параллельном.