Как умываются девушки в Азии? - Метод «424», который стоит попробовать

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Азиатские девушки известны своей строжайшей дисциплиной в уходе за собой. Они кропотливо шаг за шагом выстраивают свою ежедневную бьюти-рутину: не забывают о тщательном очищении, тонизировании, увлажнении и солнцезащите. Результат - светлая (без намека на пигментацию) увлажненная кожа.

Недавно звезда корейской поп-сцены Пэ Су Джи поделилась своим методом умывания, который, оказывается, используют многие девушки в Азии. Эта техника займет у вас суммарно 10 минут - но она того стоит!

4 минуты - массаж гидрофильным маслом

Первый этап, который займет у вас 4 минуты, - это массаж гидрофильным маслом. Для этого небольшое количество масла разотрите между сухими ладонями и нанесите на сухую кожу (можно и поверх макияжа). Совершайте легкий массаж лица на протяжении четырех минут - так вы не только позволите средству растворить загрязнения и макияж, но заодно и ускорите кровообращение, тем самым улучшив цвет лица.

2 минуты - умывание с пенкой

Следующий шаг - умывание с пенкой в течение 2 минут. Пенка удалит остатки масла и дополнительно очистит кожу. Наносить средство следует массажными движениями в течение двух минут, тем самым снова обеспечивая легкий массаж лица. Кореянки используют воздушные пенки или дополнительно взбивают средства с помощью специальных сеточек и спонжей.

4 минуты - контрастное умывание водой

Завершающий этап - умывание в течение 4 минут. Сначала в течение двух минут ополаскивайте лицо теплой водой, а затем - прохладной.

Интересно, что некоторые девушки, практикующие этот метод, не используют после умывания полотенце, а позволяют коже высохнуть самостоятельно. Многие косметологи выступают против этого и рекомендуют вытираться полотенцем (бумажным или тканевым) - так вы не позволите лишней влаги испариться.

Glamour.ru