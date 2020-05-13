Какими ароматами пользуются Адель, Роузи Хантингтон-Уайтли и другие звезды? - ФОТО

Любимый аромат может сказать о человеке гораздо больше, чем бренд обуви или сумки. Кто-то подбирает парфюм под настроение, а кто-то остается верен одному долгие годы. Среди звездных красавиц есть те, кто относит себя ко второй категории. Рассказываем о 5 любимых ароматах знаменитостей.

Мэрилин Монро: Chanel No. 5

Своей славой этот уже легендарный аромат в некоторой степени обязан Мэрилин. В одном из интервью голливудская дива кокетливо сказала, что, отправляясь спать, не надевает ничего, кроме аромата Chanel No. 5. Стоит ли говорить о том, какое количество женщин тут же решили приобрести флакон этих духов. Культовому аромату уже 99 (!) лет, но армия его поклонниц лишь увеличивается в размерах.

Адель: Hypnotic Poison, Dior

В изменившейся до неузнаваемости певице все-таки осталось кое-что от той "старой" Адель - любовь к аромату Hypnotic Poison от Dior. Поп-дива как-то призналась, что верна парфюму с 15 лет и никогда его не предаст. Адель слишком любит этот резкий запах ванили и яркий флакон в форме яблока.

Меган Маркл: Wild Bluebell Cologne, Jo Malone London

В своих интервью Меган не раз говорила о том, что никогда не выходит из дома без парфюма, а если вдруг забывает про него - обязательно возвращается. Самый главный фаворит герцогини - Wild Bluebell Cologne от британского парфюмерного бренда Jo Malone London. Легкие цветочные ноты ландыша и жасмина в сочетании с мускусом - аромат, который Меган предпочитает на каждый день.

Роузи Хантингтон-Уайтли: Gypsy Water, Byredo

Instagram-страница Роузи позволяет ясно понять две вещи: модель - большая поклонница бренда Bottega Veneta и аромата Gypsy Water от парфюмерного дома Byredo. Сандаловое дерево, лимон и бергамот, облаченные в очень фотогеничный флакон, - обязательный атрибут фотографий Хантингтон-Уайтли.

Софи Тернер: Santal 33, Le Labo

Звезда сериала "Игра престолов" не раз признавалась в любви аромату Santal 33 Le Labo, добавляя, что ее муж, музыкант Джо Джонас, тоже не прочь воспользоваться этим парфюмом. Цветочные ноты ириса и фиалки в сочетании с мускусом, сандаловым деревом и кожей делают Santal 33 абсолютно универсальным ароматом.

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