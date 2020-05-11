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Что расположение родинок на лице говорит о вашей личности?

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11 мая 2020 14:00

Что расположение родинок на лице говорит о вашей личности?

Знаете, в древности расположение родинок считалось "символичным". По крайней мере, уже несколько столетий китайская медицина оперирует этими знаниями для описания характеристик того или иного человека. Или вспомните этикет 18 века, когда накладные мушки считались обязательным бьюти-элементом, который добавлял девушке кокетства и шарма. Их приклеивали в стратегически важных местах - на щеках, в уголках губ, - чтобы передавать тайные сообщения собеседникам и поклонникам.

Стоит ли говорить, что в наше время некоторые "отметинки" на лице, благодаря их обворожительным обладательницам, стали синоним красоты и сексуальности. Как, например, в случае с Синди Кроуфорд, которая превратила свою родинку из подросткового комплекса в фирменный знак.

Но вернемся к китайским учениям, благодаря которым можно "расшифровать" родинки-подсказки на лице человека.

Родинка около глаза: мятежный дух, сильная творческая составляющая, тяга к свободе.

Родинка под бровью: щедрость.

Родинка над бровью: постоянный поток денег в жизни.

Родинка на лбу: эгоизм, неиссякаемая энергия.

Родинка в уголке губ: кокетство, жадность, любопытство. Ее обладатель всегда находится в движении, любит открывать неизведанное, много путешествует.

Родинка на щеке или в области скул: отражает профессионализм в карьере и высокое мастерство в своем деле.

Родинка на подбородке: высокий уровень интеллекта, упрямство.

Родинка на носу: отличная интуиция, хорошие ораторские способности.

Еlle.ru


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