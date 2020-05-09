5 очень длинных фильмов для длинных выходных - ФОТО

Длинные карантинные выходные - самое подходящее время, чтобы посмотреть "километровые" киноленты, на которые раньше не хватало времени.

"ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ"

Серджио Леоне, 1984 год

В Европе фильм вышел в полном хронометраже - 3 часа 49 минут, версия для США была короче - 2 часа 19 минут. За это время зрителям рассказали о взрослении и трагической судьбе выходцев из еврейского квартала в Нижнем Ист-Сайде - Лапши (Роберт Де Ниро) и его друзей. В истории переплетаются три временные и две смысловые сюжетные линии: главные герои знакомятся, взрослеют, становятся гангстерами и учатся платить по счетам.

"ДВАДЦАТЫЙ ВЕК"

Бернардо Бертолуччи, 1976 год

В основе сюжета пятичасового кинополотна - судьбы Олмо (Жерар Депардье) и Альфредо (Роберт Де Ниро), родившихся в 1900 году в итальянском регионе Эмилья в семьях бедного крестьянина и богатого помещика соответственно. Их молодость проходит на фоне Первой мировой войны, зрелость приходится на фашистский режим Муссолини и Вторую мировую. Несмотря на все потрясения, Олмо и Альфредо остаются друзьями и переживают все перипетии XX века вместе.

"ОХОТНИК НА ОЛЕНЕЙ"

Майкл Чимино, 1978 год

Больше трех часов экранного времени занимает история трех американцев с русскими корнями, разворачивающаяся до, во время и после Вьетнамской войны. Одну из главных ролей в фильме исполнил Роберт Де Ниро - абсолютный чемпион по съемкам в мегалентах. Примечательно, что во время дебютного показа "Охотника" на Берлинском кинофестивале 1979 года делегация СССР демонстративно покинула кинозал - советских кинодеятелей возмутила поднятая в фильме история русской эмиграции и представленный режиссером взгляд на вьетнамскую войну.

"АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ"

Фрэнсис Форд Коппола, 1979 год

Пожалуй, главный фильм в фильмографии Фрэнсиса Форда Копполы трудно посмотреть за один присест. 3,5 часа хронометража - от первых кадров под музыку The Doors до финальных титров - история вьетнамской войны, безумия и ЛСД разворачивается на фоне пылающих джунглей и блестящей актерской игры Мартина Шина и Марлона Брандо.

"ФАННИ И АЛЕКСАНДР"

Ингмар Бергман, 1982 год

История семьи Экдаль, представленная с точки зрения детей - Фанни и Александра, - занимает пять с половиной часов экранного времени. Предполагалось, что эта частично автобиографичная картина станет последним фильмом Ингмара Бергмана, но не сложилось. Зато настоящий шедевр шведского психологического кино - одновременно трагичного, историчного и смешного - из фильма вышел.

Еlle.ru