Ретроградный Плутон - Сколько он продлится и как на нас повлияет?

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О ретроградном Меркурии, уверены, слышали даже те, кто далек от астрологии. На самом деле ретроградной может быть не только эта планета. Ретроградным принято считать период, когда та или иная планета солнечной системы, двигаясь вокруг Солнца, обгоняет Землю, - в результате создается иллюзия, будто эта планета движется вспять.

Так вот, 25 апреля в такую стадию вступил Плутон, и находиться под влиянием ретроградного Плутона мы будем до 4 октября 2020 года.

ЭТОТ ПЕРИОД - ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕФЛЕКСИРОВАТЬ И ОТВЕТИТЬ НА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ.

Хорошая новость заключается в том, что ретроградный Плутон довольно безобиден и не имеет ничего общего с ретроградным Меркурием (выдыхаем!). Более того, по словам астрологов, этот период - отличная возможность порефлексировать и ответить на важные вопросы.

"В период ретроградного Плутона у нас есть возможность погрузиться в себя и лучше познакомиться с нашими глубинными мыслями и переживаниями, - объясняет астролог Нараяна Монтуфар. - В 2020 году ретроградный Плутон поможет нам разобраться в себе, чтобы мы смогли начать новую, лучшую жизнь".

"Пришло время проанализировать те сферы нашей жизни и те обстоятельства, которых мы избегали или которые игнорировали", - отмечают астрологи Офи и Тали Эдут.

В 2020 году ретроградный Плутон поможет нам разобраться в себе, чтобы мы смогли начать новую, лучшую жизнь.

Сейчас и вплоть до начала октября важно прислушиваться к себе, оценивать свое поведение, решения, свое окружение. Подумайте о том, что может внести позитивные изменения в вашу жизнь. Возможно, вам стоит простить старые обиды, избавиться от ненужных вещей или попрощаться с токсичными людьми и отношениями, чтобы вы смогли начать новый этап жизни, сосредоточиться на том, что действительно важно.

Начните работать над собой, развивать себя и совершенствоваться - это даст хорошие плоды в будущем. Научитесь концентрироваться на том, что делает вас по-настоящему счастливой, и не тратьте силы и время на бессмысленные занятия.

Glamour.ru