Май 2020 - Удачные и неудачные дни с точки зрения астрологии

7 мая - Полнолуние в Скорпионе

Мммм... Соблазн велик! Все тайные искушения жизни достигают в этот день своего пика и "так и дразнят". Тем не менее, постарайтесь не поддаваться запретным удовольствиям и избегайте рискованных или заведомо небезопасных ситуаций.

10 мая - Меркурий в Тельце, Юпитер и Плутон - в Козероге

Самый большой энергетический импульс в этот день мы получаем от общения, протекающего свободно, интересно и естественно.

10 мая - Ретроградный Сатурн в Водолее

Оцените эффективность своей работы в связи с новой возложенной ответственностью и более трудными обязанностями.

11 мая - Меркурий в Близнецах

Это прекрасное время для проведения важных переговоров - как рабочих, так и личных.

13 мая - Ретроградная Венера в Близнецах (до 24 июня)

В течение следующих 40 дней планета любви и денег берет паузу. Сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы начинать любовные или деловые отношения или брать на себя дополнительные обязательства.

13 мая - Марс в Рыбах

Штормовое предупреждение! Причем, буквально, погода в этом месяце может резко испортиться... Либо "штормить" будет ваше настроение.

14 мая - Ретроградный Юпитер

В течение следующих четырех месяцев планета духовности будет всячески поощрять наши поиски талантов и стремление к успеху.

15 мая - Солнце в Тельце, Плутон - в Козероге

Очень сильное астрологическое сочетание и мощная сила! Эта комбинация способна выявить скрытые проблемы, которые подтолкнут нас к трансформации.

17 мая - Солнце в Тельце, Юпитер - в Козероге

Один из самых счастливых дней в году! Такое астрологическое сочетание вселяет в нас небывалый оптимизм, мы можем здраво оценить горизонты наших возможностей и быть уверенными в удачном исходе событий. Не просто загадывайте желания - четко планируйте!

20 мая - Солнце в Близнецах

Коммуникация занимает сейчас центральное место. Мы фокусируемся на всех типах обмена информацией и всем, что будет стимулировать наш ум в течение следующих четырех недель.

22 мая - Новолуние в Близнецах

Отличный день, чтобы начать что-то новое и поставить перед собой амбициозные цели. Ближайшая неделя хороша для мирных переговоров.

25 мая - Луна в Раке, Марс в Рыбах

Сконцентрируйтесь на семье или людях, которые вам больше всего дороги.

28 мая - Меркурий в Рыбах

Фокус смещается от разума к чувствам, мы становимся чрезвычайно интуитивными и восприимчивыми.

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