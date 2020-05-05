10 привычек, способных высосать вашу энергию без остатка

Предубеждения и привычки - вот что больше всего вредит благополучию каждого из нас. Причём происходит это настолько незаметно, что, когда узнаём - просто диву даёмся. В этой статье мы поделимся с вами несколькими очень эффективными стратегиями, которые помогают избежать негативного влияния подобных привычек и вернут былую энергию и лёгкость.

Это происходит с нами каждый день и повсеместно: определённые вещи, которые стали уже неотъемлемой частью мышления, на самом деле не помогают жить, а истощают физически и умственно. Зачастую мы используем эти вредные энергетические установки, даже не осознавая происходящего. В итоге тратим драгоценную энергию на мнимые тревоги и мысли, которые попросту крадут радость и счастье.

Люди, в конце концов, представляют собой энергетическую сущность. Поэтому энергия - это двигатель, который мотивирует нас, вдохновляет и помогает использовать в полной мере потенциал.

А что если вы чувствуете себя лишёнными энергии? Вы истощены, ничего не хотите, постоянно тревожитесь и переживаете? Вы отчётливо понимаете, что запасы энергии - буквально на нуле. Скорее всего, вы стали жертвой установок и привычек, которые буквально высасывают вашу энергию.

Итак, прочитайте о 10 таких "вампирах", которые являются самыми распространёнными:

1. Жизнь в прошлом

"Если настоящее пытается судить прошлое, то оно теряет будущее", - Уинстон Черчилль.

Жизнь в прошлом означает, что вы постоянно прокручиваете в голове события, которые давно прошли. Анализируете, как и что можно было сделать по-другому, сожалеете, злитесь, одним словом - зацикливаетесь на том, чего давно нет. К сожалению, прошлого не изменить. Это ещё никому не удавалось переписать жизнь. То, что было - уже прошло. И всё, что в ваших силах - это принять эту истину и отпустить.

Но ведь вы не остались с пустыми руками! У вас есть настоящее и будущее. Поэтому жить прошлыми воспоминаниями и размышлениями - более чем глупо и непродуктивно. Кроме того, это вас очень сильно утомляет и крадёт энергию. А ведь её можно направить на те вещи, которые ещё можно (и нужно) изменить. Не относитесь так расточительно к своим энергетическим запасам. Используйте лучше имеющиеся ресурсы здесь и сейчас.

2. Чувство вины

В своей книге "Как говорить "нет" без угрызений совести. И сказать "да" свободному времени, успеху и всему, что для вас важно" Патти Брайтман утверждает, что когда вы чувствуете себя виноватыми, то это приводит к большому расходу энергии.

Следовательно, принятие прошлого и освобождение от вины, с которой вы носитесь годами, позволяет жить полноценно уже сегодня и строить счастливое будущее.

3. Нерешительность

Почему так сложно сказать слово "нет"? Многие из нас настолько привыкли делать то, что не хотят, лишь бы только угодить другим, что панически боятся произнести это крошечное слово: "Нет!" Им кажется, что при этом будут выглядеть эгоистичными и плохими.

Открою секрет: если вы всегда говорите "да", то у вас будет куча времени на всех, кроме себя. Вы попросту вычеркнете себя из списка тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Так что если не научитесь говорить "нет", то очень быстро исчерпаете запасы своей умственной и эмоциональной энергии. Это же очевидно: когда вы заняты решением проблем других людей, ваши собственные потребности и желания уходят на второй-третий план, а затем - и вовсе исчезают.

"Люди полагают, что сосредоточиться - это значит сказать "да" тому, на чём ты хочешь сосредоточиться. Но это совсем не так. Это означает сказать "нет" сотням других хороших идей, которые также существуют. Поэтому вы должны тщательно выбирать. На самом деле я горжусь тем, что мы не сделали, точно так же, как и тем, что сделали. Инновации требуют сказать "нет" 1000 вещам", - Стив Джобс.

4. Отказ от помощи

Всегда и в каждом коллективе найдётся человек, который предпочтёт буквально угробить себя, пытаясь решить проблему самостоятельно, но ни за что не попросит о помощи. Некоторые люди даже выполняют проект в одиночку - лишь бы не делегировать полномочия другим.

Истинная мудрость и разумное использование ресурсов подразумевает, что один человек крайне редко может справиться с поставленной задачей. Даже исходя из того, что он не может взглянуть на проблему под разными углами.

Это особенно актуально в современном мире. Мы уже давно отошли от натурального хозяйства, где каждый "пас и доил корову сам". Сегодня каждый специализируется в какой-то конкретной области, оставляя всё остальное на усмотрение более компетентных в данном вопросе людей.

5. Излишнее беспокойство

Большинство вещей, которые съедают наши нервные клетки и мешают сосредоточиться на работе, связаны с будущим. С будущим, в которое ни одному человеку не подвластно заглянуть. Возникает закономерный вопрос: имеет ли смысл беспокоиться о том, что ещё не произошло? А главное - скорее всего и не произойдёт?!

Люди, которые имеют привычку беспокоиться, тратят значительную часть своих эмоциональных и умственных ресурсов на самое бесполезное занятие в мире - решение проблем, которых ещё нет. Беспокоиться обо всём, что может случиться, - это пустая трата времени и энергии. Кстати, размышления о том, что может произойти, крадут у нас чуть ли половину всего рабочего времени.

"Существует два вида проблем: те, которые мы можем решить, и те, что не можем. Не тратьте время на последнее", - Дюк Эллингтон.

6. Жалобы

Психолог Джоан Гаррига писал, что "жалобы снижают жизнеспособность людей". Постоянные нытьё и жалобы на всё, что происходит в вашей жизни, это ещё одна привычка, которая крадёт нашу жизненную энергию.

Нескончаемая спираль жалоб совершенно непродуктивна. Такая модель поведения буквально парализует и мешает пользоваться открывающимися возможностями. Мы их попросту не замечаем.

Иногда жалобы являются одним из способов выпустить пар или отключиться от проблем. В каком-то смысле это даёт передышку, хоть и очень небольшую. Однако, когда вы зацикливаетесь на постоянных жалобах, утрачиваете бесценную энергию.

7. Откладывать на потом

Как правило, вы откладываете планы или обязанности, потому что попросту не хотите их выполнять. Сказать, что вы сделаете всё завтра - это всё равно, что приступить к созданию снежного кома. Рано или поздно он всё равно вырастет до гигантских размеров и накроет вас с головой. Вот тогда уж точно будет не до смеха, потому что проблемы лишь усугубятся.

"Начинайте делать всё, что вы можете сделать - и даже то, о чём можете хотя бы мечтать. В смелости есть гений, сила и магия", - Гёте.

8. Всегда видеть во всём только негатив

Если вы всегда видите стакан наполовину пустым и уверены, что всё будет плохо и вас постигнет неудача, то именно так всё и произойдёт.

Вы сами пишете сценарий будущего. Социолог Роберт К. Мертон ввёл термин "самоисполняющееся пророчество" ещё в 1948 году.

"В начале самоосуществление пророчества является ложным определением ситуации, провоцирующим новое поведение, при котором первоначальное ложное представление становится истинным. Иллюзорная достоверность самоосуществления пророчества увековечивает власть ошибки. Ибо предсказатель будет ссылаться на реальный ход событий как доказательство того, что он был прав с самого начала", - писал он.

Другими словами, согласно Мертону, если вы думаете, что что-то пойдет не так, скорее всего, так оно и будет.

9. Стремление всё контролировать

Пытаться контролировать всё вокруг - одна из самых глупых и изнурительных идей. Это требует колоссальных усилий, которые совершенно напрасны. На самом деле человек очень мало что может контролировать. И в этом нет ничего ужасного. Так даже жить интереснее!

Привычка контролировать вызывает лишь беспокойство и постоянное разочарование от несбывшихся ожиданий. Гораздо полезнее принять, что контролировать жизнь просто невозможно. А вот жить, наслаждаясь каждым мгновением, можно и нужно.

Всё течёт и всё меняется. И угнаться за этим, законсервировать реальность - невозможно. Люди и ситуации меняются. Меняемся и мы. И это помогает нам расти, а значит - полезно.

10. Неумение ставить жизнь на "паузу" и отдыхать

Это последняя и очень вредная привычка, высасывающая нашу энергию. Вроде бы это проще простого: посидеть на диване рядом с любимым человеком, принять расслабляющий душ, почитать любимую книгу или посмотреть фильм, поболтать с другом по телефону...

Способов отключиться от проблем и забот - множество, и все они очень полезны для нашего здоровья и благополучия. Кстати, потребность в отдыхе, есть и в знаменитой пирамиде Маслоу (иерархии человеческих потребностей).

В заключение, запомните, что наша жизнь очень короткая с точки зрения Вечности. Поэтому тратить время на беспокойство и страх - это верный путь к страданиям. Вместо этого старайтесь как можно чаще смеяться, любить, чувствовать, восхищаться, удивляться. Ведь наш мир прекрасен!

Если вы будете посвящать большую часть времени на раздумья о том, что могло быть, или жалуясь на вещи, которые не можете изменить, то пропустите самое главное - настоящий момент. Вы не сможете насладиться его прелестью и великолепием здесь и сейчас.

Сluber.com.ua