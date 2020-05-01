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Как проснуться без труда и в хорошем настроении?

Подготовку к правильному пробуждению стоит начинать с вечера. И речь не о том, чтобы собраться заранее, как нас учили в детстве: это уж слишком педантично. Но эти три пункта лучше выполнять всегда:

  • Ужинайте легкими и полезными блюдами: чем легче усвоится ужин, тем лучше будет сон. 
  • Выключите все гаджеты за час до сна: уже не секрет, что скроллинг инстаграма и другие наши любимые привычки уменьшают шансы заснуть быстро.
  • Ложитесь спать не менее чем за 7 часов до желаемого пробуждения.

Когда будильник прозвенит, встаньте на счет три, не откладывая таймер даже на несколько минут: перенос пробуждения только сбивает организм с толку. Так вы с раннего утра привыкаете к тому, что запускаете процедуру "откладывания". И не тянитесь к соцсетям. Да, они помогают проснуться, но программируют мозг на беспокойство. Вместо этого:

  • Сразу же набросьте теплый кардиган, который заменит вам комфорт одеяла.
  • Выпейте стакан теплой воды с лимоном и медом.
  • Сделайте "Приветствие солнцу", или просто посмотрите в окно и потянитесь.

Приготовьте быстрый завтрак из продуктов, которые вы любите, и красиво его сервируйте: пусть он вас вдохновляет. Старайтесь менять репертуар пару раз в неделю. Правило маленьких удовольствий работает и во всех остальных аспектах. Подумайте о том, что запланировано на сегодня. Представьте себе самую приятную часть, сконцентрируйтесь на ней и объясните себе, что самое сложное будет достойно вознаграждено.

Вazaar.ru


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