Как загадывать желания разным знакам Зодиака?

Что делать, чтобы задуманное сбывалось? На пути к мечте все средства хороши, от правильного планирования и настойчивости до маленьких магических ритуалов, которые поддерживают дух и поднимают настроение. Загадывание желаний - один из таких ритуалов. И звезды говорят, что можно сделать его более действенным, если предусмотреть все особенности вашего знака зодиака.

ОВЕН

Импульсивным Овнам стоит полагаться на силу стихии-покровителя - огня. Астрологи говорят, что самые действенные способы загадывать желания для Овнов связаны с зажиганием и задуванием свечей. Если ваши мечты лежат в романтической плоскости, выбирайте красные свечи, если сокровенное связано с деньгами и карьерой - бежевые и кофейные, если речь идет о здоровье и удаче - голубые или лавандовые.

ТЕЛЕЦ

Кристаллы, полудрагоценные камешки, счастливые монетки, украшения, которые можно носить не снимая - Тельцам на пути к исполнению желаний помогают амулеты. Чтобы задуманное сбылось, попробуйте загадывать желания в процессе мини-ритуала "активации" талисмана: подбросьте или покрутите на столе монетку или погрейте кристалл в ладонях. А чтобы усилить ритуал за счет магии камней, выбирайте украшения с бирюзой, агатом или авантюрином.

БЛИЗНЕЦЫ

Личные магические ритуалы Близнецов станут эффективнее, если усилить их за счет влияния планеты-покровителя Меркурий. Попробуйте "выторговать" себе удачу с помощью маленьких символических жертвоприношений: монетки, брошенной в фонтан или реку, или вредной привычки, от которой вы откажетесь в обмен на сокровенное желание.

РАК

Раки находятся под покровительством Луны, поэтому все ритуалы, связанные с загадыванием желаний ночью для них особенно эффективны. Чтобы усилить магический потенциал вашего космического "патрона", попробуйте записывать мечты и планы на бумагу и вслух читать их в новолуние - астрологи говорят, вероятность получить желаемое будет гораздо выше!

ЛЕВ

Огненный темперамент Львов требует пламенной поддержки для загадывания (и реализации) желаний. Иногда буквально: астрологи советуют Львам адресовать свои запросы судьбе прямиком в открытый огонь. Проще говоря, несколько раз повторять про себя "хочу, чтобы..." у костра, наблюдая, как искры устремляются в небо.

ДЕВА

Терпеливость и аккуратность Дев может сослужить им хорошую службу в создании своих маленьких ритуалов загадывания желаний. Выбирая собственный способ отправить послание судьбе, обращайте внимание на приметы, требующие записывания и сворачивания бумаги. Крошечные записки, оставленные в дуплах или под корой деревьев в лесу, сжигание сложенных вчетверо или вшестеро листков с описанием загаданного, письма самому себе с подробным перечислением пожеланий - вот то, что может усилить магию вашего знака.

ВЕСЫ

Приметы, связанные с людьми, особенно актуальны для Весов. Помните знакомый всем с детства способ загадывать желание, встав между приятелями с одинаковыми именами? Звезды говорят, в вашем случае шанс на осуществление задуманного будет гораздо выше.

СКОРПИОН

Чтобы привлечь удачу и использовать магические силы вашего звездного покровителя Плутона, придумайте собственный маленький ритуал загадывания желаний, связанный с разрушением и возрождением. Разорвать записку с желанием, прошептать мечту, обрывая лепестки цветка, распустить на нитки старый шарф, проговаривая про себя задуманное - вот лишь несколько идей, как усилить звездный импульс знака.

СТРЕЛЕЦ

Яркость и порывистость Стрельцов требует таких же атрибутов для привлечения удачи. Покровительствующая знаку огненная стихия будет благосклонна, если загадывать желание на бенгальский огонь или праздничный фейерверк, а планета-патрон Юпитер окажет поддержку, если прошептать мечту на Млечный путь или (тем более!) на падающую звезду.

КОЗЕРОГ

Упорные и амбициозные Козероги "подыграют" астрологическим свойствам своего знака и привлекут на свою сторону удачу с помощью ритуалов, завязанных на многократном повторении загаданного или использовании нескольких символических предметов. Произносите желание по несколько раз или съедайте 12 виноградин в новогоднюю ночь, и задуманное скорее осуществится.

ВОДОЛЕЙ

Чтобы загаданное сбылось, а мечты осуществились, Водолеям стоит призвать на помощь воздух. Например, рассказывать о своих планах быстро бегущим облакам или отпускать в небо воздушные шарики, предварительно сообщив небу свои сокровенные желания.

РЫБЫ

Претворить мечты в жизнь эмоциональным Рыбам помогает бегущая вода. Проговаривайте сокровенные планы, опустив руки в ручей или реку, бросайте в воду бутылки с записками, загадывайте желание у водопадов, а если природного источника рядом нет и не предвидится - прошепчите, чего просите у судьбы, воде, текущей из крана.

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