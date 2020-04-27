Как правильно пользоваться патчами? - ФОТО

Патчи для глаз сейчас можно найти в каждой косметичке. Они в считанные минуты убирают отеки и припухлости, разглаживают морщины и увлажняют кожу, поэтому в основном их используют утром, чтобы быстро придать лицу свежий вид. Разбираемся, как правильно ими пользоваться, чтобы получить максимальный эффект.
1) Не ложитесь спать с патчами. На каждом средстве написано время использования - обычно от 15 до 40 минут. За этот промежуток кожа успевает впитать все полезные компоненты. Метод "чем больше, тем лучше" не даст никакого эффекта или же только ухудшит ситуацию, и утром вы проснетесь с отеками.
2) Используйте патчи регулярно. Это косметическое средство действуют накопительно. При постоянном применении кожа станет ухоженной, а количество морщин сократится.
3) Если средство не находится в индивидуальной упаковке, доставайте патчи специальной лопаткой - это предотвратит попадание бактерий в эссенцию.
4) Если после снятия патчей вы умываете лицо, нанесите немного ухаживающего крема для век. Но чаще всего смывать средство необязательно - можно просто распределить остатки подушечками пальцев, тогда крем не понадобится.
Как наносить?
Патчи можно наносить не только под глаза, как это делают чаще всего. Они могут решать разные проблемы, в зависимости от ваших потребностей и желаемого эффекта.
- Если ваша задача - избавиться от синяков, поместите патчи широкой стороной к внутреннему уголку глаза.
- Чтобы убрать мешки и припухлости, приклеиваем узкой стороной к внутреннему уголку глаза.
- Для разглаживания гусиных лапок помещаем средство на ту область, где находятся морщины.
- Чтобы убрать морщины между бровей, нанесите один патч вертикально.
- Если вы хотите разгладить носогубные складки, поместите патчи на эту область.
Какие патчи выбрать?
Эффект от патчей напрямую зависит от их состава, поэтому перед покупкой обращайте внимание на содержащиеся компоненты.
- Увлажняющие и разглаживающие патчи насыщают влагой и сокращают мелкие морщины. Они содержат гиалуроновую кислоту, коллаген, пептиды и витамин Е.
- Питающие направлены на оздоровление кожи, поэтому в их состав входят экстракты растений, ретинол, жемчужная пудра.
- Дренирующие патчи снимают отеки. Выбирайте гидрогелевые варианты с кофеином или чаем в составе.
- Чтобы убрать синяки под глазами, подойдут тканевые патчи с витамином С, экстрактом крапивы, огурца или корня солодки - они стимулируют кровообращение и осветляют темные пятна.
- Для снятия усталости выбирайте патчи на основе эфирных масел.
Bazaar.ru