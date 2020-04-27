Как правильно пользоваться патчами? - ФОТО

Патчи для глаз сейчас можно найти в каждой косметичке. Они в считанные минуты убирают отеки и припухлости, разглаживают морщины и увлажняют кожу, поэтому в основном их используют утром, чтобы быстро придать лицу свежий вид. Разбираемся, как правильно ими пользоваться, чтобы получить максимальный эффект.

1) Не ложитесь спать с патчами. На каждом средстве написано время использования - обычно от 15 до 40 минут. За этот промежуток кожа успевает впитать все полезные компоненты. Метод "чем больше, тем лучше" не даст никакого эффекта или же только ухудшит ситуацию, и утром вы проснетесь с отеками.

2) Используйте патчи регулярно. Это косметическое средство действуют накопительно. При постоянном применении кожа станет ухоженной, а количество морщин сократится.

3) Если средство не находится в индивидуальной упаковке, доставайте патчи специальной лопаткой - это предотвратит попадание бактерий в эссенцию.

4) Если после снятия патчей вы умываете лицо, нанесите немного ухаживающего крема для век. Но чаще всего смывать средство необязательно - можно просто распределить остатки подушечками пальцев, тогда крем не понадобится.

Как наносить?

Патчи можно наносить не только под глаза, как это делают чаще всего. Они могут решать разные проблемы, в зависимости от ваших потребностей и желаемого эффекта.

Если ваша задача - избавиться от синяков, поместите патчи широкой стороной к внутреннему уголку глаза.

Чтобы убрать мешки и припухлости, приклеиваем узкой стороной к внутреннему уголку глаза.

Для разглаживания гусиных лапок помещаем средство на ту область, где находятся морщины.

Чтобы убрать морщины между бровей, нанесите один патч вертикально.

Если вы хотите разгладить носогубные складки, поместите патчи на эту область.

Какие патчи выбрать?

Эффект от патчей напрямую зависит от их состава, поэтому перед покупкой обращайте внимание на содержащиеся компоненты.

Увлажняющие и разглаживающие патчи насыщают влагой и сокращают мелкие морщины. Они содержат гиалуроновую кислоту, коллаген, пептиды и витамин Е.

Питающие направлены на оздоровление кожи, поэтому в их состав входят экстракты растений, ретинол, жемчужная пудра.

Дренирующие патчи снимают отеки. Выбирайте гидрогелевые варианты с кофеином или чаем в составе.

Чтобы убрать синяки под глазами, подойдут тканевые патчи с витамином С, экстрактом крапивы, огурца или корня солодки - они стимулируют кровообращение и осветляют темные пятна.

Для снятия усталости выбирайте патчи на основе эфирных масел.

Bazaar.ru