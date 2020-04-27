Как ретроградный Плутон изменит нашу жизнь?

От определения "ретроградный" холодный пот прошибает даже тех, кто старается держаться подальше от любых гороскопов. Выражение "ретроградный Меркурий" из специфического астрологического термина стало синонимом незапланированных препятствий, провалившихся планов и разного рода задержек в решении важных вопросов.

Но не все ретрограды одинаково разрушительны, и самый безобидный из них, как предупреждают астрологи, - это ретроградный Плутон. Планета пошла на попятную 25 апреля и пробудет в таком состоянии почти полгода, до 4 октября.

В астрологии Плутон отвечает за трансформации. Когда он, чисто визуально с Земли, начинает вращаться назад, то создает пространство для размышлений.

Конец апреля и последующие несколько месяцев - это время, чтобы основательно обдумать все насущные вопросы: как общество, бизнес, цены и правительства разных стран должны измениться под влиянием коронавируса? Энергия ретроградного Плутона может дать всем нам новый взгляд на то, какие действия мы можем предпринять, чтобы выйти из медицинского и экономического кризиса с минимальными потерями.

Важно помнить о том, что нынешний ретроград Плутона происходит в Козероге. Так как этот знак Зодиака чаще всего ассоциируется с серьезным бизнесом, а Плутон - это все о возрождении, подобное движение может принести с собой перераспределение денег и средств.

Но что однозначно хорошо - энергия этой планеты может быть исцеляющей, что особенно благоприятно сейчас, когда мир бьется в муках пандемии.

На более частном уровне это астрологическое явление может дать каждому из нас возможность освободиться от нездоровой зависимости. Нам предоставляется шанс честно рассказать самим себе о том, как нас портят деньги, власть (даже на уровне своей семьи) или жесткое доминирование в отношениях.

Еще одно замечание: Плутон - крайняя планета в нашей Солнечной системе, а значит его ретроградный эффект, в отличие от "близкого" Меркурия, проявляется все же слабее и на тонком психологическом уровне. Так что многие этого даже не заметят. Но, если вы все-таки хотите извлечь из него максимум пользы - займитесь самосовершенствованием и избавьтесь от прошлых зацикленностей и дурных привычек. Кто там хотел выучить новый иностранный язык? Есть поменьше сладкого? И выкинуть из головы болезненные мысли о бывшем? Звезды благоволят!

Еlle.ru