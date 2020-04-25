5 идей простых причесок для дома - ФОТО

@juliehocke

Если вы считаете, что приводить себя в порядок нужно только для похода на работу или на свидание, а дома можно действовать по принципу "и так сойдет", то мы готовы спорить. Вряд ли вы сможете отрицать удобство от аккуратно собранных волос, когда ничего не мешает комфортной работе и отдыху, так же как и то, что ухоженный внешний вид способен поднять настроение окружающим и, что важнее, самому себе. Мы подобрали 5 идей простых причесок для настоящих homegirls, которые не займут у вас больше 10 минут, зато заставят чувствовать себя увереннее и еще прекраснее надолго.

НЕБРЕЖНЫЕ УКЛАДКИ

Messy hair - отличный вариант домашней укладки. Для создания небрежных волн вам нужно всего лишь вымыть голову, нанести немного текстурирующего спрея на волосы и высушить их феном. "Взбейте", прочешите прическу руками - и готово! По желанию можно распылить фиксирующего средства поверх укладки, а затем нанести на кончики немного увлажняющего масла для волос, чтобы придать им блеска.

ПЛАТКИ

Небольшой шелковый платок может заменить резинку для волос: он фиксирует волосы и не сильно пережимает их, как в случае с эластичными аксессуарами. Не забывайте, что новый платок - новый образ!

ПЛЕТЕНИЯ

Ну куда же без кос и плетений: обычная коса, "французская", "рыбий хвост", одна или несколько - не так важно. Главное, не старайтесь заплетать их слишком аккуратно, важно, чтобы эффект легкой небрежности обязательно был сохранен.

ЗАКОЛКИ

Используйте их, чтобы фиксировать волосы у лица и добавить образу шарма. Только не нужно прицеплять на голову все свои аксессуары (инстаграмные жемчужные заколки тоже не надо), ограничьтесь парой ярких заколок или невидимок, чтобы слегка дополнить прическу, но не усложнить.

ПУЧКИ

Собранные волосы в пучки всегда смотрятся красиво, причем вне зависимости от того, насколько аккуратно вы их сделаете: например, если пучок будет слегка лохматым, то это будет выглядеть мило, а если гладким - то лаконичным и стильным. Оба варианта нам подходят.

Еlle.ru