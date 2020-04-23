Гороскоп на май 2020

ТЕЛЕЦ

21 АПРЕЛЯ - 20 МАЯ

Свое умение мыслить нестандартно вы уже продемонстрировали. Переходите к стратегическому планированию. Помните, что от этого года будут зависеть результаты как минимум пяти ближайших лет: правильно посеянное зерно может принести вам драгоценные плоды. Сделайте упор на те сферы жизни, которые привыкли отодвигать на второй план, - именно там вы обнаружите ключи ко всем нужным дверям, еще недавно казавшимся закрытыми.

БЛИЗНЕЦЫ

21 МАЯ - 21 ИЮНЯ

Не поддавайтесь соблазну принять желаемое за действительное - в мае он будет особенно сильным. Лучшая тактика на ближайшие недели - выжидание. Воздержитесь от скоропалительных выводов и резких движений - даже если кажется, что сейчас или никогда.

РАК

22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ

Генеральная уборка - как окружающего вас пространства, так и мыслей в вашей голове - продолжается. Задача на следующий этап - почистить список контактов. Звезды не призывают вычеркивать тех, кто вам жизненно необходим, но ведь их, согласитесь, не так уж много. Остальные рискуют не пройти проверку временем.

ЛЕВ

23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА

Сейчас важно не как можно быстрее возвести стену, а как следует задуматься о материалах, из которых вы ее строите. Не разочаруетесь ли вы в них через пару месяцев? А точно ли вы мечтали о каменной кладке? Конечно, это все метафора, и ваше дело - ее правильно интерпретировать.

ДЕВА

24 АВГУСТА - 23 СЕНТЯБРЯ

Углубившись в чужие споры, вы на время забыли о собственных внутренних противоречиях, с которыми вам предстоит разбираться в конце весны. На помощь придет присущая вам рассудительность - руководствуйтесь прежде всего соображениями своего душевного комфорта, а затем уже миром во всем мире.

ВЕСЫ

24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ

Недавние потрясения в профессиональной сфере выбили вас из колеи. Но это ненадолго: май станет месяцем серьезных планов и важных решений (а не десятидневных каникул, как вы привыкли), которые вернут ощущение твердой почвы под ногами. Главное - не теряйте веры в себя.

СКОРПИОН

24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ

И снова доверьтесь интуиции: если понимаете, что пришло время для кардинальных перемен, но чувствуете подвох, возьмите тайм-аут. В мае самые правильные решения будут приняты лишь в условиях вашей стопроцентной солидарности со своим внутренним голосом.

СТРЕЛЕЦ

23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ

Увеличивайте время, посвященное собственным маленьким ритуалам или медитации. Да, есть ощущение, что из-под контроля выходит решительно все, но от того, что ваш рабочий день увеличится до 20 часов, вы не получите большей уверенности в ситуации.

КОЗЕРОГ

22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ

Вы наметили для себя новые цели и пытаетесь бежать к ним со скоростью чемпиона мира по легкой атлетике, но совсем забыли, что это не ваш вид спорта! Сейчас важна не скорость, а основательность. Приседания со штангой должны выполняться медленно - и тогда вы прочувствуете каждую мышцу.

ВОДОЛЕЙ

21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ

Вы так хорошо зарядились энергией за последние месяцы, что, кажется, никакие форс-мажоры не смогут сбить вас с пути. Пришло время делиться. Протяните руку друзьям, впадающим в уныние, и станьте тем самым человеком, который сохранит благоприятный микроклимат на работе.

РЫБЫ

20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА

Ваши свежеобретенные полезные знакомства приносят свои дивиденды: каждый раз, когда вы думаете о том, что сейчас вам очень пригодилась бы помощь определенного человека, он стучится в вашу дверь, да еще и с коробкой эклеров. Будьте благодарны и продолжайте окружать себя хорошими людьми.

ОВЕН

21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ

Вы решили действовать поступательно - и очень правильно сделали. Внутренний фильтр, через который проходит каждая ваша идея, работает бесперебойно: вы понимаете, когда нужно бросаться в омут с головой, потому что там золотая рыбка, а когда лучше подлатать сеть.

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